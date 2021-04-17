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США планируют использовать глушитель радиосигналов Next Generation для ведения кибервойны
Федеральное агентство новостей
Армия

США планируют использовать глушитель радиосигналов Next Generation для ведения кибервойны

Американские военные заявили о том, что в оборонительном арсенале США появится новый глушитель радиосигналов, который способен работать и в киберпространстве.

Вашингтон, 17 апреля. Американские военные заявили о том, что в оборонительном арсенале США появится новый глушитель радиосигналов, который способен работать и в киберпространстве.

В США уверены, что киберпространство и электромагнитный спектр неразрывно связаны. Однако все еще идут споры, почему киберпространство считается областью военных действий, а электромагнитный спектр — нет.

«Теперь, когда мы можем создавать фазированные антенные решетки и применять передовые методы подавления сигналов, мы действительно начинаем стирать границы между тем, что мы бы считали традиционным подавлением помех, и кибервойной», — заявил командующий ВМС США.

Контр-адмирал Джон Мейер анонсировал глушитель Next Generation. По его словам, аппарат представляет собой главную платформу воздушного радиоэлектронного нападения, которая будет установлена ​​на самолет EA-18G Growlers. Глушитель разбит на три модуля, которые охватывают среднюю, низкую и высокую часть электромагнитного спектра.

«Россия и Китай перемещают много оборудования в проводные сети, поэтому возникает большой интерес к новым и инновационным способам проникновения в сети противников, таких как радарная система, которая используется для передачи информации в их боевую систему, глушитель сигналов в рамках радиоэлектронной борьбы», — подчеркивает американский военный.

США провели эксперименты в этой области и создала новые тактические киберподразделения для проведения наземных операций. Например, военные использовали радиочастотные методы для получения доступа к камерам видеонаблюдения в городах, перед тем как провести в них маневры.

Ранее сообщалось, что политолог Простаков усомнился в новизне ментальной войны Запада против России.

сша кибервойна Next Generation
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