Догхантер Кулагин раскритиковал лояльность законодательства к бродячим собакам

Президент Центра правовой зоозащиты Александр Кулагин прокомментировал в беседе с ФАН трагическую гибель ребенка в Башкирии, которого растерзала стая бродячих собак. Эксперт оценил масштаб существующей проблемы и указал на способы ее разрешения.

«Основной причиной проблемы является маразматический и ультралиберальный федеральный закон, по которому вторично одичавших собак запрещено отстреливать. Вообще собачья жизнь ставится на уровень человеческой, а, согласно Конституции, второе является приоритетом», — отметил общественный деятель.

Специалист говорит о федеральном законе от 2018 года, согласно которому процедура санитарного отстрела бродячих животных была упразднена. Альтернатив у метода появилось две: отлов и помещение животных в приюты или же программа ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»). Второй способ предполагает возвращение животных в городскую среду, однако эксперт уверяет, что программа не действует ни в одной цивилизованной стране.

«По этому закону, который не позволяет себе ни одна богатая страна мира, собак обязаны содержать пожизненно за счет бюджета. На это никаких приютов не хватит. А по минимальным цифрам на территории Российской Федерации бегает около трех миллионов бродячих собак. Теперь представьте, какие нужно средства отнять у стариков и детей, чтобы построить каждой комфортабельный приют», — рассуждает Кулагин.

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По данным Управления ветеринарии РБ, в той же Башкирии насчитывается около 150 тысяч безнадзорных собак. И это, как говорит Кулагин, собаки абсолютно не социализированные и агрессивные, которые, сбиваясь в стаи, начинают охотиться. К сожалению, дети и старики становятся для животных буквально кормом.

«На основании этого закона фактически происходят человеческие жертвоприношения. Это несовершенство, коллизия законодательства. Мы боремся против этого закона уже 10 лет, чтобы вопрос регулировали, как в любой цивилизованной стране. Нелетальных методов решения этой псевдогуманной проблемы не существует ни в одной стране мира», — заключает эксперт.

Личный архив / Арсений Островский

По его мнению, решение ситуации лежит в работе муниципальных приютов неограниченного приема, куда потерявшихся собак свозят на передержку и усыпляют, если не обнаружится прежний или новый хозяин. Отметим, что до вступления в силу федерального закона, запрещающего эвтаназию здоровых бродячих животных, муниципалитеты Башкирии ежегодно отлавливали 51 тысячу бродячих животных.

«Эту проблему по закону решить невозможно, нужно менять закон полностью и в срочном порядке. А пока на него должен быть мораторий, потому что, по Конституции, приоритетом является человеческая жизнь. Этот закон — это несовершенство и игнорирование здравого смысла, эксперименты на людских жизнях», — резюмирует общественный деятель.

О подробностях трагического инцидента в Башкирии ФАН сообщал ранее.