Чем рискует Иордания, торгуясь за пресную воду с Израилем

Власти Израиля одобрили запрос Иордании на увеличение объемов подачи пресной воды из реки Иордан, после того как Амман заявил о нехватке этого ресурса. Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху несколько недель откладывал рассмотрение этого вопроса, но в конечном итоге принял решение, которое вызвало недовольство иорданского народа.

Почему власти Иордании вынуждены торговаться за воду и чем они рискуют, идя на поводу у Тель-Авива, разбиралась Международная редакция Федерального агентства новостей.

«Водный политический кризис» в отношениях Тель-Авива и Аммана наметился в конце марта. Тогда израильская газета Haaretz заявила о растущей напряженности между двумя странами.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху откладывает ответ на запрос Иордании, поданный в связи с нехваткой воды в королевстве», — сообщило издание.

По сведениям израильской газеты, представители оборонного ведомства рекомендовали удовлетворить просьбу иорданского правительства, однако премьер проигнорировал мнение профессионалов.

Вода мирного соглашения

Запрос на поставку воды поступил от Иордании через совместный израильско-иорданский водный комитет, созданный после подписания обеими странами мирного соглашения в 1994 году. Этот документ был призван положить конец многолетнему территориальному спору между странами, а также отрегулировать принципы использования ресурсов, включая водные.

«Стороны признают законное разделение воды в реках Иордан и Ярмук, подземные течения пустыни Арава и разработку новых водных ресурсов», — указывается в 6 статье договора.

В рамках соглашения Тель-Авив обязался поставлять Иордании пресную воду из озера Кинерет, которое находится на северо-востоке Израиля. В приложении к мирному договору отмечены объемы поставок — 35 млн кубометров.

Периодически правительство засушливой Иордании просит увеличить эту цифру — потребности королевства напрямую зависят от погодных условий в регионе. Израильтяне на данные заявки обычно отвечают положительно. Нынешний запрос также был связан с дополнительными поставками, его рассмотрел двусторонний комитет, однако власти решили оставить его без внимания.

«Нетаньяху и Совет национальной безопасности задержали ответ, что свидетельствует о намерении отклонить запрос», — пояснила газета Haaretz.

Конфликт Нетаньяху

Причина игнорирования потребностей королевства со стороны Тель-Авива может крыться в конфликте между премьер-министром Израиля и королем Иордании Абдаллой бин Хусейном.

Формально политики сохраняют публичный нейтралитет: они ездят на встречи друг с другом, обмениваются телефонными звонками, однако не скрывают предвзятого отношения к своим ближайшим соседям.

«Иорданцы нуждаются в нас больше, чем мы в них», — заявлял в свое время израильский премьер.

“The Jordanians need us much more than we need them.” - Netanyahu. Journalists with ties to the prime minister have reportedly presented Jordan as “a weak state whose importance is diminishing against the backdrop of Israel’s normalization agreements.” 1/2https://t.co/R368RCMweW — Sagir Khan ♿️ (@sagir42) April 10, 2021

Приближенные к Нетаньяху журналисты пишут пренебрежительно об Иордании, называя ее слабой страной и откровенно умаляя роль короля Абдаллы в политических процессах.

В прошлом месяце ситуация обострилась. 11 марта стало известно о срыве командировки Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после того, как Иордания отказалась пропускать самолет премьера через свое воздушное пространство. Эта поездка должна была стать первым визитом представителя Тель-Авива в арабское государство.

Источники в окружении Нетаньяху связывают решение Аммана с конфликтом наследного принца Иордании Хусейна бин Абдаллы с израильскими пограничниками. Член монаршей семьи планировал визит на Храмовую гору, однако отменил поездку после того, как у израильской стороны возникли вопросы к вооружению его охраны.

Ситуация накаляется

Череда конфликтных ситуаций уже спровоцировала региональные последствия: после заявления представителя министерства ресурсов и ирригации Иордании Омара Саламы о поставках воды из Израиля недовольство разгорелось уже в самом королевстве.

«Заявка была подана, учитывая критическую ситуацию, которую мы переживем этим летом», — пояснил Омар Салама.

Тель-Авив согласился увеличить объем гидропоставок в текущем году, однако поставил условие — Иордания должна заплатить за них. Тот факт, что королевству приходится покупать воду и официальный Амман на это соглашается, возмутил иорданцев. Жители государства открыто заявляют, что подобные сделки нарушают мирный договор, в котором не указано, что вода может быть предметом торговли.

В социальных сетях появились призывы к отмене соглашения с Израилем на том основании, что Иордания также имеет право на водные ресурсы. Их услышал политический истеблишмент Аммана, который теперь требует от властей «совершить прорыв и выйти из мирного соглашения».

Новый бунт

Такая конфронтация выглядит опасной в контексте недавней попытки госпереворота, о предотвращении которой власти Иордании объявили в начале апреля. По подозрению в причастности к организации путча были задержаны два десятка человек, в числе которых сводный брат Абдаллы II принц Хамза бин Хусейн.

Сам Хамза причастность к заговору опровергает, однако в видеообращении сразу после помещения под домашний арест он открыто критикует государственную систему страны за коррупцию.

«Благополучие (иорданцев — прим. ред.) было поставлено на второе место правящей элитой, которая решила, что ее личные финансовые интересы важнее жизни, достоинства и будущего десяти миллионов людей, которые находятся здесь», — сказал он.

Обвинения в коррупции выглядят настораживающими на фоне экономического кризиса, который переживает Иордания. По итогам 2020 года уровень безработицы в королевстве вырос до 22%.

По статистике властей, сейчас в стране порядка 400 тысяч нетрудоустроенных, а около миллиона человек были вынуждены уехать на заработки в другие государства. Подобные явления зачастую приводят к обострению социальной обстановки и нередко заканчиваются бунтом. Учитывая сложившиеся в королевстве условия, неловкие попытки Аммана торговаться с соседями за воду вряд ли могли вызвать у населения иную реакцию, кроме откровенного недовольства.

Сейчас власти Иордании сильно рискуют, создавая новые поводы для гражданского возмущения. Уже очевидно, что некоторые представители властных структур вовсе не против присоединиться к всевозможным антиправительственным акциям — пример принца Хамзы это доказал. Усугубляют ситуацию и подозрения в причастности США к организации путча, которые высказывали в Катаре. Не стоит забывать, что ближайший соперник Штатов на Ближнем Востоке — как раз тот самый Израиль, который давно «точит зуб» на своего претенциозного соседа и которому могла бы быть выгодна смена неугодного правительства.