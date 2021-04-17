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Семейная школа «Добрый дом» работает в Свердловской области. ФАН-ТВ
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Семейная школа «Добрый дом» работает в Свердловской области. ФАН-ТВ

Образовательный проект претворили в жизнь супруги Сеитшаевы.

Семейная школа «Добрый дом» открылась в селе Косулино под Екатеринбургом пару лет назад. Преподаватель и руководитель проекта Ангелина Сеитшаева о создании необычного общеобразовательного учреждения мечтала с детства.

Вместе с мужем она приступила к реализации задуманного за два года до поступления их дочери в первый класс. Супруги досконально изучили вопрос домашнего образования и теперь помогают уже другим родителям.

«Наша школа существует второй год, точнее, весь прошлый год у нас был просто детский клуб, различные кружки, и мы начинали уже небольшой класс. Но с этого года, немного формат у нас поменялся. Мы уже занимаемся именно со школьниками, с теми ребятами, которые находятся на семейной форме обучения, и мы помогаем организовать им этот процесс», — рассказала Ангелина.

Теперь занятия проходят по школьной программе в две смены. В расписании — все основные дисциплины, плюс к этому — театральная студия для развития у ребят актерского таланта. Работа в коллективе единомышленников приносит радость и организаторам, и детворе.

«Здесь приветствуется активность детей та, которая, наверное, не приветствуется в общеобразовательной школе. То есть в общеобразовательной школе нужно сидеть и молчать, и отвечать, когда тебя спросят. А здесь дети могут работать на уроке», — поделилась Мария Ермилина, мама ученика.

Пока в разных классах «Доброго дома» занимаются 22 ученика. Однако школа готовится к встрече новичков. Благодаря народному голосованию «Добрый дом» получил грант по программе «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий. Полученные средства организаторы направят на реконструкцию трехэтажной школы, которая после грандиозной «перезагрузки» сможет принять еще больше ребят.

свердловская область школа семья обучение добрый дом
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