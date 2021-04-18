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Руководство порта Клайпеды придумывает новые способы заработка
wikipedia.org  /  Algirdas / CC BY-SA 3.0
Политика

Руководство порта Клайпеды придумывает новые способы заработка

Директор литовского порта на фоне потери транзита грузов из России и Белоруссии пытается реализовать амбициозные проекты.

Клайпеда, 18 апреля. Литовское правительство каждый день наращивает свою антироссийскую риторику. Иной раз доходит до смешного, а иной — совсем не до смеха. Особенно литовским предпринимателям. Русофобия довела страну до того, что значительная часть российских грузов ушла из Клайпеды. Аналогичный процесс начался и со стороны Белоруссии, пишет Newsfront.

Естественно, у порта начались серьезные проблемы. Руководство, словно не замечая основную причину падения прибыльности своего предприятия, пытается поправить положение за счет инвестирования огромных средств в амбициозные, но на деле провальные проекты по расширению портовых мощностей, требующие колоссального финансирования.

В одном из местных изданий Baltnews привели пример того, как жизнь без российских грузов вынудила Литву метаться в поисках грандиозных планов. Генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас наметил, как он выражается, «зеленый курс» своей компании. Возможно, таким образом он намекает на американские доллары, но как предприниматель пытается объяснить самостоятельно.

«Сегодня не только Балтийское море, но и мировые порты отдают предпочтение экологической устойчивости, что в итоге должно увеличить популярность Клайпеды», — сообщил директор порта.

Глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов ответил на данный тезис.

«Литва по своей вине оказалась отрезана от евразийских торговых путей, поэтому вынуждена придумывать новые проекты для своего спасения», — указал он.

Ранее сообщалось, как единственной страной, оставшейся без угля и нефти, оказалась Литва, которой сулили потерю российского и белорусского транзита.

экономика транзит литва порт клайпеда
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