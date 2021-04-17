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Борец из Мордовии завоевал «серебро» Чемпионата России по спорту глухих
vk.com  /  Общероссийская спортивная федерация спорта глухих
Общество

Борец из Мордовии завоевал «серебро» Чемпионата России по спорту глухих

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 20:12
Воспитанник Мордовской республиканской Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова Алексей Воронов успешно выступил на Чемпионате России по спорту глухих. Соревнования проходили в Калининграде.

Саранск, 17 апреля. Воспитанник Мордовской республиканской Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова Алексей Воронов успешно выступил на Чемпионате России по спорту глухих. Соревнования проходили в Калининграде.

Борец из Мордовии впервые выступил в весовой категории до 67 килограммов. Этот вес в спортивных кругах еще называют олимпийским. Молодой человек отобрался на международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Сурдлимпийские игры пройдут в 2022 году.

«Алеша до этого у нас переболел коронавирусом. Мы очень переживали. Ведь были остаточные явления и риск тромбоза. Но он справился. Отбор был очень жестким, участники очень сильные», — поделилась с ФАН директор Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова Наталья Гришакова.

С Алексеем должен был выступить еще один борец Иван Неккоев. Но по состоянию здоровья ему пришлось пропустить состязания. Однако по итогам прошлого года он прошел отбор на Чемпионат мира, который должен пройти в мае.

«Наши воспитанники едут и на другие значимые соревнования. Сильные игроки из Мордовии продемонстрируют логику и находчивость на Чемпионате мира по шахматам. Но сейчас мы не знаем, как себя поведет коронавирус. В Европе ситуация нестабильная. Состязания переносятся на более поздние сроки, площадки тоже меняются. Но мы по-прежнему готовим спортсменов и копим награды», — добавила Наталья Гришакова.

 Ранее ФАН писал о победах паралимпийца из Мордовии. Евгений Швецов завоевал три медали на Кубке России по легкой атлетике.

спорт мордовия саранск
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