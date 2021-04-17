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Аналитик Рудяков назвал причину победы Зеленского на выборах главы Украины
Федеральное агентство новостей  /  wikipedia.org / Адміністрація Президента України / Виктор Г. Алексеев / CC BY-SA 3.0
Политика

Аналитик Рудяков назвал причину победы Зеленского на выборах главы Украины

Глава Украины Владимир Зеленский победил на президентских выборах в государстве из-за того, что на него работала мощная пропагандистская машина, но позже украинцы пожалели об этом.

Киев, 17 апреля. Глава Украины Владимир Зеленский победил на президентских выборах в государстве из-за того, что на него работала мощная пропагандистская машина, но позже украинцы пожалели об этом.

Как рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, действующий украинский президент не набрал и половины голосов, которые ему приписали в первом туре. Аналитик уверен, что Зеленского протягивали с помощью махинаций и фальсификаций при подсчете. По его мнению, во втором туре ему удалось продвинуться за счет отрицания ситуации, до которой была доведена страна.

«Хотя они потом пожалели, что проголосовали за Зеленского», — подчеркнул Рудяков.

Федеральное агентство новостей  / Сергей Петров

Помимо этого, политолог добавил, что внешние кураторы навязывают свою волю народу страны, максимально сужая выбор между кандидатами. По словам Рудякова, было понятно, что Зеленский победит с большим преимуществом, так как на Порошенко уже висел сплошной негатив.

Ранее Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подняли вопрос членства Украины в НАТО. По его словам, Киев чувствует поддержку Парижа в сфере получения плана действий по членству в Альянсе.

Украина зеленский рудяков
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