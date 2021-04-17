Водитель легковушки погиб в результате ДТП с фурой под Брянском

Брянск, 17 апреля. Смертельное ДТП произошло в брянском городе Севск. Лоб в лоб столкнулись грузовая фура и легковушка.

Авария произошла на Марицком мосту, который ремонтируется уже год. Водитель легкового автомобиля скончался от травм в результате столкновения. Погибший оказался сотрудником брянской таможни. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще одно ДТП произошло в Москве на Большой Никитской улице. Автобус наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщало издание РИАМО.