Делегация Минобороны России впервые посетила арктическую базу «Северный Клевер»

Мурманск, 17 апреля. Современная и технологичная российская военная база на острове Котельный впервые приняла на своей территории делегацию Минобороны РФ.

Чтобы добраться до базы, необходимо пролететь около десяти часов на самолете до города Тикси, а затем продолжить путь на вертолете Ми-26. В состав делегации Общественного совета при военном ведомстве вошли актеры, журналисты и певцы. Всем было интересно узнать, как живут, а самое главное служат российские военные в условиях Крайнего севера.

Небо над «Северным Клевером» защищают ракетно-пушечные «Панцирь-С1». Именно они держат Арктику под невидимым защитным колпаком. Незамеченным мимо российской военной базы не пролетит ни один самолет-шпион или беспилотник, передает "Звезда".

Как отметил председатель Общественного Совета при Минобороны РФ Павел Гусев, молодые солдаты идут служить на базу с большим удовольствием, так как на базе все сделано технологично и современно. Там все продумано для того, чтобы военнослужащим было комфортно. Кроме этого, один год службы на арктической военной базе засчитывается сразу за два, то есть выслуга для солдат и офицеров происходит гораздо быстрее.

Ранее сообщалось, что Оргкомитет VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» сообщил, что мероприятие пройдет в конце марта – начале апреля 2022 года в Санкт-Петербурге.