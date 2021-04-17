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Американский эксперт призвал Запад признать законные интересы России
Федеральное агентство новостей
Армия

Американский эксперт призвал Запад признать законные интересы России

Позиция Запада заключается в отсутствии права России отстаивать свой суверенитет, отметил американский эксперт Дэниел Ковалик в своем материале для издания RT International.

Вашингтон, 17 апреля. Позиция Запада заключается в отсутствии права России отстаивать свой суверенитет, отметил американский эксперт Дэниел Ковалик в своем материале для издания RT International.

Соединенным Штатам стоит прекратить агрессивные провокации и действия против РФ, ведь последствия могут стать весьма печальными, передает слова эксперта «ПолитРоссия».

На данный момент возле российских границ можно наблюдать сосредоточение сил НАТО. Рядом с Россией систематически проводятся крупные военные учения Североатлантического альянса. При этом НАТО проигнорировала просьбы Москвы об отмене размещения войск около российских границ, заявил Ковалик.

Также на данный момент можно наблюдать различные провокации против России со стороны Украины. Эти действия направлены на введение новых пакетов санкций относительно Москвы.

Американский эксперт отметил, что при этом Запад раскритиковал РФ за размещение войск около украинских границ, учитывая даже то, что военные располагаются внутри своей страны. Уже пора Западу признать и уважать законные интересы России, а также ее право на безопасность, подчеркнул эксперт.

Нужно с уважением подойти к дискуссиям относительно опасений России и размещения войск, ведь на карту может быть поставлена судьба всего мира, резюмировал Ковалик.

В это же время военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что подводные беспилотники «Посейдон» и баллистические ракеты «Сармат» могут посадить США за стол переговоров.

Украина сша нато
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