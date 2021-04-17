Россиянам назвали продукты, которые нужно исключить при высоком холестерине

Москва, 17 апреля. Россиянам назвали продукты, которые нужно исключить из рациона при повышенном холестерине. Их можно заменить на питание, богатое полезными жирами.

Высокий уровень холестерина является одним из факторов, повышающих риск развития заболеваний системы кровообращения. Также холестерин провоцирует закупорку артерий. Чтобы снизить показатели, нужно исключить из рациона некоторые продукты. Рекомендуется отказаться от тортов, печенья, попкорна, пончиков и пирогов. Также следует снизить употребление жареной курицы и картошки.

Заменить эти блюда можно на пищу с полиненасыщенными и мононенасыщенными жирами. Таким продуктами являются лосось, тунец, форель, сельдь и скумбрия. Полезно добавлять в рацион орехи, авокадо и соевые бобы. Важно употреблять овощи и фрукты.

Ранее диетолог Ирина Писарева назвала наиболее полезные и вредные масла для здоровья человека. Специалист не рекомендует выбирать для употребления подсолнечное масло.