Габариты китайского авианосца Type 003 измерили из космоса

Пекин, 17 апреля. Новый китайский авианосец Type 003 удалось измерить с помощью спутника. Как выяснилось, он не сильно отличается в размере от американских кораблей типа Gerald R. Ford.

Такими выводами поделились эксперты Naval News после того, как изучили спутниковое фото верфи в Шанхае, где строится авианосец.

Китайский авианосец Type 003 на верфи в Шанхае. Фото: https://t.co/BDAog0wSQZ pic.twitter.com/Wl4fBlsj9g — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) April 15, 2021

Исходя из расчетов, длина китайского корабля по ватерлинии составляет около 300 метров: меньше, чем у Ford, но значительно больше, чем у предшественников Type 003. Одним из главных отличий от образцов Type 001 и 002, заложенных по советскому проекту, станут катапульты. Более ранние модели использовали трамплин, который не давал возможности взлететь с авианосца тяжелым самолетам. Однако о том, какой тип катапульты будет использоваться в этот раз, не сообщается.

Китайские корабли Type 003 и авианосцы ВМС США имеют существенные различия в силовой установке — предполагается, что китайское судно будет использовать ядерный реактор, который повлияет на его боевую дальность и потребует танкеров сопровождения.

Ранее сообщалось, что китайские военные отработали атаку на американский авианосец в небе над Тайванем.