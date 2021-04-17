Шуфутинский рассказал, готов ли он стать отцом в 73 года

Москва, 17 апреля. Известный исполнитель шансона Михаил Шуфутинский сообщил, готов ли он снова примерить на себя роль отца в своем возрасте.

Певца, которому недавно исполнилось 73 года, нельзя назвать человеком, испытывающим недостаток в наследниках. У Шуфутинского есть два сына от второго брака, а также пять внуков и две внучки. Однако в будущем шансонье может решиться на третьего ребенка.

«Я мог бы попробовать, почему нет? Хотя это большая ответственность, потому что в таком возрасте ты впереди меньше, чем позади», — сказал певец, отвечая на вопрос ведущей шоу «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой о новом отцовстве.

Агентство городских новостей Москва / Антон Великжанин / «Москва 24»

Сейчас исполнитель состоит в отношениях с молодой возлюбленной. Несмотря на готовность Шуфутинского к ребенку, они с избранницей не думали на тему общих детей.

Михаил Шуфутинский никогда не испытывал недостатка в женском внимании. Певцу даже неоднократно доводилось попадать в любовный треугольник. Однако главной любовью своей жизни шансонье считает подарившую ему детей супругу Маргариту, скончавшуюся в 2015 году.