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Читатели Fox News: глупость Байдена и демократов вовлекут США в серьезный конфликт
wikipedia.org  /  Rae Whitlock / CC BY-SA 2.0
Общество

Читатели Fox News: глупость Байдена и демократов вовлекут США в серьезный конфликт

Простые американцы обвиняют своего президента Джозефа Байдена в глупости и радуются тому, что российский лидер сохраняет сдержанность и не реагирует на провокации.

Вашингтон, 17 апреля. Простые американцы обвиняют своего президента Джозефа Байдена в глупости и радуются тому, что российский лидер сохраняет сдержанность и не реагирует на провокации.

Посетители сайта Fox News затеяли небольшую дискуссию под сухой новостью об очередном перехвате самолета-разведчика RC-135 ВВС США российским истребителем МиГ-31 над Тихим океаном. Пользователь под ником DLRep не увидел в самом этом сообщении ничего нового и примечательного, но вспомнил о санкциях США против России.

«Новое заключается в том, что санкции Соединенных Штатов значат все меньше и меньше, потому что такие страны, как Россия и Китай, продолжают вести дела с государствами, против которых мы вводим санкции, что лишает их всякого смысла», — написал он.

Пользователь KiloBravo556 в ответ задал риторический вопрос о причинах, по которым России стоит бояться санкций. Он подчеркнул, что президент США страдает старческим слабоумием, вице-президент Камала Харис не хочет заниматься санкциями, а вся американская политическая система в целом находится в полном беспорядке.

«Мне кажется, нам очень повезло, что Путин способен контролировать себя перед лицом провокаций со стороны пациента с Альцгеймером», — поддержал его Gunvald.

Читатель под ником Markemm32 выразил уверенность, что Байден по своей глупости ввел против России санкции за то, что она не делала. Комментатор опасается, что из-за глупости демократов США могут быть втянуты в серьезный конфликт.

Читатели французского журнала Le Figaro разделяют опасения американцев по поводу угрозы глобального конфликта из-за руководства США. Один из пользователей написал, что он считает американских демократов угрозой для всего мира и его стабильности.

санкции путин байден fox news
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