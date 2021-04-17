Диетолог рассказал о правилах сохранения фигуры после 40 лет

Москва, 17 апреля. Людям свойственно с возрастом набирать лишний вес. Диетолог Керри Мэйджор рассказала, как сохранить красивую и здоровую фигуру после 40 лет.

В первую очередь специалист рекомендовала больше внимания уделять рациону, а также продолжать заниматься физическими упражнениями и стараться хорошо высыпаться по ночам. По словам Мэйджор, питание необходимо разнообразить продуктами, богатыми белком и растительными волокнами.

Однако соблюдать диеты, которые вынуждают отказываться или воздерживаться от употребления любимых блюд, тоже не стоит. Эффективнее будет выработать у себя здоровые пищевые привычки.

Кроме того, физическую активность можно не ограничивать только спортом. Диетолог посоветовала просто больше двигаться в течение дня, например, вместо автомобиля ходить пешком и подниматься не на лифте, а по лестнице.

Ранее специалисты заявили, что людям, желающим похудеть, лучше отказаться от перекусов между приемами пищи. Оказалось, что это может быть чревато набором лишнего веса.