Упавший на Пугачеву Костюшкин рассказал о ее реакции на инцидент

Москва, 17 апреля. Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал об отношениях с певицей Аллой Пугачевой после его падения на Примадонну на концерте.

Небольшой инцидент произошел в 2014 году во время выступления Костюшкина на фестивале «Новая волна». Певец исполнял хит «Женщины, я не танцую» и во время номера спустился в зрительный зал. В первых рядах сидела Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным. Костюшкин пробрался к певице, но не удержал равновесие и упал прямо на нее.

«Я, когда летел в нее, так порадовался, что у меня пять лет подготовки дзюдо, и я Примадонну головой не ушатал, потому что я ушел вбок. Я так перепугался!» — рассказал певец в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Пугачева отреагировала на инцидент довольно спокойно и сделала вид, будто все так и должно было произойти. Зато недоволен остался король эстрады Филипп Киркоров — он долго готовил свой номер для концерта, а в итоге все обсуждали только падение бывшего солиста дуэта «Чай вдвоем». На следующий день после инцидента Костюшкин оказался рядом с Примадонной на дне рождения Лаймы Вайкуле и попросил прощения.

«Слушай, ну перестань! Синяк-то мы замазали, а полмиллиона просмотров у нас уже есть», — ответила певица.

Стас Костюшкин не устает удивлять подписчиков в соцсетях. Например, певец показывал, как делает маску для лица с коровьей плацентой.