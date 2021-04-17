Британец не разрешал детям толстеть и получил за это 30 месяцев тюрьмы

Виндзор, 17 апреля. Помешанный на здоровом образе жизни мужчина запрещал детям набирать вес и избивал их деревянной ложкой за непослушание.

Годами британец изводил двух сыновей и дочь до тех пор, пока они не рассказали обо всем общественности. Когда девочке было девять, отец заставил ее подписать «контракт» и пообещать, что она никогда не растолстеет. Мужчина ежедневно взвешивал детей и заставлял их заниматься спортом до изнурения.

В результате этого у дочери тирана развилось расстройство пищевого поведения. Помимо этого, глава семьи контролировал каждый шаг детей, включая пользование интернетом и общение по телефону. Однажды он едва не задушил сына и бросил в голову дочери стул, когда ей было девять лет. Судья заявила, что мужчина лишил ребят детства и заставил их жить в постоянном стрессе. Его приговорили к 30 месяцам тюремного заключения.

Москвич годами издевался над дочерью после смерти жены. Он заставлял ее есть барсучий жир, не пускал к холодильнику, не разрешал ходить в туалет и заставлял лежать с ним под одним одеялом и «обниматься». Старшая сестра девочки пыталась забрать ее к себе, но отец отобрал у нее телефон, сообщало РИАМО.