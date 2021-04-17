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Отработкой технологий низкоуглеродного развития займутся в Калининграде
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Экономика

Отработкой технологий низкоуглеродного развития займутся в Калининграде

Калининградская область следом за Сахалином станет пилотным регионом по отработке технологий низкоуглеродного развития, сокращения выбросов парниковых газов.

Калининград, 17 апреля. Калининградская область следом за Сахалином станет пилотным регионом по отработке технологий низкоуглеродного развития, сокращения выбросов парниковых газов.

Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников по итогам совещания по развитию альтернативной энергетики в Светлогорске.

Он отметил, что Калининградская область обладает высоким потенциалом, уникальным положением, энергетическими мощностями и эффективной командой. Потому важно, чтобы на ее территории находился пилотный полигон по отработке различных технологий.

По словам Решетникова, на территории региона могут развиваться конкретные проекты в этой сфере. В том числе, это может быть проект холдинга «Автотор», планирующий развивать в области производство электрокаров, проекты по выработке водорода за счет незадействованных энергетических мощностей, способные высвободиться при разрыве энергетического кольца БРЭЛЛ и развитие карбонового полигона.

На сегодняшний день энергетическая политика России полностью соответствует мировым трендам. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

калининград решетников парниковые газы низкоуглеродное развитие
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