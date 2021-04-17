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Ученые из Японии создали уникальный бетон без использования цемента
pixabay.com  /  MichaelGaida
Наука

Ученые из Японии создали уникальный бетон без использования цемента

Ученые из университета Токио разработали уникальный способ, благодаря которому можно производить бетон на спирте и без использования цемента.

Токио, 17 апреля. Ученые из университета Токио разработали уникальный способ, благодаря которому можно производить бетон на спирте и без использования цемента.

Специалисты проводили эксперименты с нагревом смеси кварцевого песка, этанола, гидроксида калия и диметоксипропана в медном сосуде. В результате получился крепкий материал.

В то же время он пока не может конкурировать по прочности с обычным цементным бетоном. По словам ученых, новый способ позволяет получать более устойчивый к влажности и перепадам температуры строительный материал.

Тем временем ученые из Китая создали чрезвычайно легкий вид урана. У него всего 122 нейтрона по сравнению с 146 нейтронами в обычном природном уране.

япония цемент бетон
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