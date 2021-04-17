Британцам не понравилось желание принца Гарри скорее вернуться с похорон к Маркл

Лондон, 17 апреля. Подписчики аккаунта королевской семьи в Instagram раскритиковали принца Гарри, стремящегося поскорее вернуться в США из Британии, куда он прибыл на похороны деда, принца Филиппа.

Британские СМИ сообщили, что герцог Сассекский переживает за свою беременную жену Меган Маркл, которая осталась с их маленьким сыном Арчи в США одна, пока он уехал попрощаться со своим дедом, мужем королевы Елизаветы II. Пресса отметила, что принц Гарри с нетерпением ждал окончания прощальной церемонии и следующих за ней траурных мероприятий, чтобы побыстрее уехать из Британии. Журналисты предположили, что принц чувствует себя неловко в кругу королевской семьи.

Британцам не понравилось поведение герцога и они поспешили высказать свое мнение об этом в комментариях под публикациями о похоронах Филиппа в аккаунте королевской семьи.

«Если так быстро соскучился по своей врушке, зачем прилетал? Видно в королевской семье никто общаться не желает с предателем, остается только это и говорить», — высказался комментатор. «И это правильно! Не место им в королевской семье!» — заметил еще один подписчик.

После скандального интервью Опре Уинфри Елизавета II простила Меган Маркл и родного внука, однако стало заметно, что отношения в семье охладели еще больше. Эксперты уверены, что даже общение между будущим королем Британии принцем Уильямом и его братом Гарри никогда не будет прежним. Судя по всему, британцы тоже не намерены прощать Маркл, особенно после того, как она объяснила свой отказ приехать на похороны принца Филиппа. СМИ пришли к выводу, что она не хочет быть в центре внимания на таком важном для королевской семьи мероприятии.