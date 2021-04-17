Михаил Шуфутинский рассказал, как врачи спасли его от паралича

Москва, 17 апреля. Эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал в студии шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», как врачи в США спасли его от паралича сложной операцией.

Кудрявцева поинтересовалась у исполнителя хита «Третье сентября», какую медицину он больше предпочитает: российскую или американскую. На это Шуфутинский ответил, что все зависит от заболевания и тяжести запущенности.

«Некоторое время тому назад мне делали операцию на верхней части позвоночника. Я это делал в Америке, поскольку знаю там врача, который со мной работает уже 20 лет», — привел пример артист.

Он также поделился подробностями той операции. Оказалось, певцу удалили три верхних позвонка. Это было необходимо сделать по медицинским показаниям, так как у звезды начал сжиматься позвоночный столб.

«Когда я поднимаю голову, у меня в это время немели пальцы и руки, пришлось пойти на ламинэктомию», — поделился исполнитель.

instagram.com / @leratv

Такой сложности операцию звезда решила доверить проверенным и зарекомендовавшим себя врачам. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако специалист предупредил артиста, что теперь тот должен беречь свой позвоночник как хрустальную вазу. Шуфутинский отметил, что если бы ему не сделали ту операцию, он мог оказаться полностью парализованным.

В студии «Секрет на миллион» популярный исполнитель рассказывал и о своих отношениях с женщинами. Несмотря на возраст, за артистом до сих пор числится армия фанаток.