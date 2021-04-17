Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 19:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:37
Армия
Отряд кораблей Каспийской флотилии зашел в Черное море для зачетных учений
19:37
Армия
Губернатор Московской области рассказал, как познакомился с Шойгу
19:36
Политика
Пашинян назвал Россию братской страной и надежным союзником Армении
19:35
Общество
Видео с «закатанными в асфальт» дорогами Крыма вызвало белую зависть у украинцев
19:34
Видео
Фигуристы РФ впервые победили на командном ЧМ. События дня. ФАН-ТВ
19:31
Происшествия
Рейс Волгоград — Москва совершил аварийную посадку в Шереметьеве
19:30
Политика
Аналитик Рудяков назвал причину победы Зеленского на выборах главы Украины
19:29
Происшествия
Крупный пожар охватил несколько деревенских домов в Домодедове
19:28
Происшествия
Водитель легковушки погиб в результате ДТП с фурой под Брянском
19:28
Армия
Делегация Минобороны России впервые посетила арктическую базу «Северный Клевер»
19:27
Армия
Американский эксперт призвал Запад признать законные интересы России
19:26
Общество
Россиянам назвали продукты, которые нужно исключить при высоком холестерине
19:24
Армия
Габариты китайского авианосца Type 003 измерили из космоса
19:22
Шоу-бизнес
Шуфутинский рассказал, готов ли он стать отцом в 73 года
19:21
Общество
Читатели Fox News: глупость Байдена и демократов вовлекут США в серьезный конфликт
19:21
Общество
Диетолог рассказал о правилах сохранения фигуры после 40 лет
19:20
Видео
ЛНР итоги 12–17 апреля: ВСУ нарушают перемирие, в Луганске прошла акция «Аллея Славы»
19:19
Происшествия
Юный велосипедист попал под колеса иномарки в Петербурге
19:17
Происшествия
ФАН публикует видео с места падения фрагмента фасада на коляску с ребенком в Петербурге
19:16
Шоу-бизнес
Упавший на Пугачеву Костюшкин рассказал о ее реакции на инцидент
Все новости
Михаил Шуфутинский рассказал, как врачи спасли его от паралича
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Великжанин / «Москва 24»
Шоу-бизнес

Михаил Шуфутинский рассказал, как врачи спасли его от паралича

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал в студии шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», как врачи в США спасли его от паралича сложной операцией.

Москва, 17 апреля. Эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал в студии шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», как врачи в США спасли его от паралича сложной операцией.

Кудрявцева поинтересовалась у исполнителя хита «Третье сентября», какую медицину он больше предпочитает: российскую или американскую. На это Шуфутинский ответил, что все зависит от заболевания и тяжести запущенности.

«Некоторое время тому назад мне делали операцию на верхней части позвоночника. Я это делал в Америке, поскольку знаю там врача, который со мной работает уже 20 лет», — привел пример артист.

Он также поделился подробностями той операции. Оказалось, певцу удалили три верхних позвонка. Это было необходимо сделать по медицинским показаниям, так как у звезды начал сжиматься позвоночный столб.

«Когда я поднимаю голову, у меня в это время немели пальцы и руки, пришлось пойти на ламинэктомию», — поделился исполнитель.

instagram.com  / @leratv

Такой сложности операцию звезда решила доверить проверенным и зарекомендовавшим себя врачам. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако специалист предупредил артиста, что теперь тот должен беречь свой позвоночник как хрустальную вазу. Шуфутинский отметил, что если бы ему не сделали ту операцию, он мог оказаться полностью парализованным.

В студии «Секрет на миллион» популярный исполнитель рассказывал и о своих отношениях с женщинами. Несмотря на возраст, за артистом до сих пор числится армия фанаток.

шуфутинский кудрявцева секрет на миллион
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Михаил Шуфутинский рассказал, как врачи спасли его от паралича
Рейтинг@Mail.ru