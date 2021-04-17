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Ветеран индийских ВВС посоветовал Нью-Дели обратить внимание на МиГ-35
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов
Армия

Ветеран индийских ВВС посоветовал Нью-Дели обратить внимание на МиГ-35

Индии стоит задуматься о покупке российского истребителя МиГ-35, утверждает бывший пилот ВВС Индии Виджайндер К. Такур.

Нью-Дели, 17 апреля. Индии стоит задуматься о покупке российского истребителя МиГ-35, утверждает бывший пилот ВВС Индии Виджайндер К. Такур.

Журналист EurAsian Times Юнис Дар в своей статье отметил, что в России сейчас активно используют искусственный интеллект (ИИ) в военных разработках. Например, отечественный самолет оснащен системой на базе элементов ИИ — предполагается, что добавление в борт нового интеллектуального распознавания целей улучшит возможности обнаружения истребителя. Перевод оригинальной публикации приводит «ПолитРоссия».

«Ясно, что россияне думают о будущем. «МиГ» внедряет систему на основе нейронной сети для автоматической посадки и руления, позволяющую МиГ-35 вернуться на базу после потери трудоспособности пилота», – подчеркнул бывший пилот ВВС Индии Виджайндер К. Такур.

В свою очередь, автор публикации отмечает, что основанная на нейросетях электроника в нынешних условиях все чаще будет использоваться в воздушном бою. Примером тому служит немецкий истребитель FCAS — предполагается, что он использовать подобные технологии.

По мнению ветерана индийских ВВС, Нью-Дели следует отказаться от разработки воздушных средств пятого поколения и сделать выбор в пользу концепции следующей модели.

«IAF необходимо сосредоточиться на модернизации своих платформ за счет улучшения датчиков, оружия и вычислительной мощности. При таком же вооружении Су-30МКИ, МиГ-29УПГ были бы намного мощнее, чем «Рафаль"», – утверждает ветеран-пилот.

Ранее иностранные аналитики отмечали, что Индия может столкнуться с серьезными проблемами в случае отказа от приобретения ЗРК С-400 у России из-за страха перед американскими санкциями.

миг-35 ввс индии россия впк
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