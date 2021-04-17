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Антон Силуанов оценил ситуацию на финансовом рынке после новых санкций США
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ
Экономика

Антон Силуанов оценил ситуацию на финансовом рынке после новых санкций США

Волатильность, которая возникла на финансовом рынке после введения США новых санкций, минимизирована, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью «России-24».

Москва, 17 апреля. Волатильность, которая возникла на финансовом рынке после введения США новых санкций, минимизирована, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью «России-24».

По его словам, реакция рынка на расширение антироссийских ограничений была достаточно сдержана. Сперва присутствовала незначительная волатильность на рынке ценных бумаг, но в итоге ситуация отыграна, и показатели вернулись к уровням до объявления санкций, уточнил министр.

Он также сообщил о планах России выйти в 2021 году на внешний рынок займов. По словам Силуанова, заимствования в текущем году будут осуществляться, скорее всего, в евро. Глава Минфина добавил, что российские власти хорошо понимают, как действовать в режиме ограничений. Он напомнил, что санкционная риторика действует не первый год.

«Тем не менее, мы абсолютно выполнили все свои плановые назначения, программы, привлекли деньги на внутреннем рынке и на внешних рынках, то же самое произойдет и в текущем году», — указал Антон Силуанов.

Министр финансов России ранее оценил спрос на госдолг после введения американских санкций. Он подчеркнул, что, несмотря на ограничения со стороны США, российский госдолг остается одним из самых надежных и низкорискованных в мире.

санкции силуанов минфин рф
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