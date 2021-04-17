Спортивный диетолог рассказал об особенностях популярных у россиян масел

Москва, 17 апреля. Разные виды масел отличаются по своим свойствам и пользе. Диетолог Ирина Писарева рассказала об особенностях самых популярных из них.

Некоторые виды масла могут нести вред для здоровья человека, в то время как другие — пользу. При этом многое зависит от способов их употребления. В беседе с телеканалом «Звезда» спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какими свойствами обладают разные масла.

Наименее полезным диетолог считает подсолнечное масло. По ее словам, в нем содержится значительное количество полинасыщенных жиров, которые выделяют вредные свободные радикалы при нагревании. По этой причине Писарева рекомендует не использовать его для готовки. Что касается нерафинированного подсолнечного масла, то оно может быть полезным для организма. В нем содержатся витамины E, D, омега-3 и омега-6. Тем не менее для жарки его использовать все так же опасно: масло может выделять канцерогены.

Оливковое масло наносит меньше вреда. Его нерафинированный вид может быть полезен для сердца. Оно более пригодно для жарки, однако важно соблюдать меру.

Наконец, полезным является сливочное масло. Оно помогает бороться с воспалениями и укрепляет сосуды. Жарить на нем, однако, не рекомендуется, равно как и превышать меру употребления. Для жарки Писарева рекомендует использовать топленое масло, часто называемое «маслом гхи».

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