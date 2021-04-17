Союз туриндустрии РФ допустил скорое возобновление полетов в Хорватию и Черногорию

Москва, 17 апреля. Россия может возобновить авиационное сообщение с Хорватией и Черногорией в ближайшее время, допустили в союзе туриндустрии РФ.

Власти Хорватии открыли возможность получения виз. В Черногории визы для туристов не вводятся. Государства могут получить назначение по авиарейсам из России в ближайшее время, отметил в беседе с ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Потенциальный туристический поток в Хорватию и Черногорию нельзя сравнить с количеством ежегодно отдыхающих в Турции. Однако летом несколько стран средиземноморского региона планируют открыть границы для российских туристов. Кроме того, по мнению Барзыкина, примерно 15% отдыхающих переориентируются на внутренний туризм.

До этого сообщалось, что хорватские власти приняли решение о возобновлении выдачи виз для туристов из России. Документы можно подавать с 1 апреля.