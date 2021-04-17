Назван лучший способ предотвратить рак желудка

Москва, 17 апреля. Пациенты часто обращаются к гастроэнтерологу с болью в области желудка (диспепсией). Это может указывать как на гастрит, так и предупреждать о развитии рака желудка.

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова отметила, что самый точный метод диагностики недугов — гастроскопия с биопсией. Однако эта процедура неудобна для быстрого скрининга.

Для этого специально разработан анализ «гастропанель». Он позволяет определить состояние слизистой желудка быстро, точно и неинвазивно.

«Этот анализ укажет наличие предраковых заболеваний, поможет выявить пациентов с атрофическим гастритом и, следовательно, высоким риском рака желудка и вовремя направить их к гастроэнтерологу», — объяснила Смирнова в своем аккаунте в Instagram.

Специалист напомнила, что болезнь может развиваться и без симптомов. Именно поэтому важно регулярно обследоваться у врача.

Британские ученые ранее нашли способ прогнозировать развитие рака. Оказалось, что в головном мозге находятся клетки, которые определяют возможные места злокачественных новообразований.