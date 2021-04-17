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Стало известно, как меняется мозг спящего по четыре часа в сутки человека
pixabay.com
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Стало известно, как меняется мозг спящего по четыре часа в сутки человека

Головной мозг человека, который спит всего по четыре часа в сутки, стареет на восемь лет быстрее, заявили ученые.

Париж, 17 апреля. Головной мозг человека, который спит всего по четыре часа в сутки, стареет на восемь лет быстрее, заявили ученые.

Как правило, человек проходит через четыре-пять циклов сна, каждый из которых длится около полутора часов. Каждый цикл включает несколько стадий, пишет французский журнал Passion Santé.

Сначала начинается стадия медленного сна, которая продолжается до пяти минут. В это время электромагнитные волны доходят до коры головного мозга. Вторая стадия длится примерно пятьдесят минут и имеет важное значение для переработки и хранения информации.

Согласно исследованиям, от того, как протекает этот этап, зависит способность человека справляться с новыми задачами. На третьей и четвертой стадии начинается глубокий сон. Именно в это время организм восстанавливается и набирается сил. А после пятой стадии человек пробуждается естественным образом.

Врач Александр Мясников ранее рассказал, какие привычки часто приводят к бессоннице. Например, в случае пробуждений посреди ночи не рекомендуется смотреть на часы.

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