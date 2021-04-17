Экс-депутат Рады показал, для чего Украина совершала государственный переворот

Киев, 17 апреля. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко показал, чем занимаются «свободные украинцы» после государственного переворота.

Экс-нардеп выложил в Telegram-канал ролик, на котором люди бегают среди грядок с клубникой, собирают ягоды в коробки, а затем складывают все в ящики и торопятся поскорее «сдать» урожай. Вероятно, съемка проходила в Польше, где с радостью нанимают украинцев для работы в поле.

«На данном видео наглядно показано, ради чего украинцы совершили государственный переворот. Вот такая она — свобода и независимость», — иронично пишет Журавко, комментируя видеозапись.

Global Look Press / Svancara Petr/CTK

Политик с сарказмом отмечает, что украинцам помогают оставаться в хорошей форме спортивные упражнения и бег.

«Спасибо тебе, Америка и Европа, за то, что освободили Украину от Российской империи. Вот такая она — судьба Украины в европейском обществе», — указывает экс-депутат.

Ранее Журавко поделился подробностями об украинском консуле Александре Сосонюке, которого в России задержали сотрудники ФСБ. По его данным, в 2020 году Сосонюк задекларировал денежные активы в размере 170 тыс. долларов. Также бывший депутат выразил мнение, что войны на Украине избежать не удастся, поэтому на каждую провокацию необходимо давать жесткий ответ.