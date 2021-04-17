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Экс-депутат Рады показал, для чего Украина совершала государственный переворот
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Политика

Экс-депутат Рады показал, для чего Украина совершала государственный переворот

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 19:11
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко показал, чем занимаются «свободные украинцы» после государственного переворота.

Киев, 17 апреля. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко показал, чем занимаются «свободные украинцы» после государственного переворота.

Экс-нардеп выложил в Telegram-канал ролик, на котором люди бегают среди грядок с клубникой, собирают ягоды в коробки, а затем складывают все в ящики и торопятся поскорее «сдать» урожай. Вероятно, съемка проходила в Польше, где с радостью нанимают украинцев для работы в поле.

«На данном видео наглядно показано, ради чего украинцы совершили государственный переворот. Вот такая она — свобода и независимость», — иронично пишет Журавко, комментируя видеозапись.

Экс-депутат Рады показал, для чего Украина совершала государственный переворот
Global Look Press  / Svancara Petr/CTK

Политик с сарказмом отмечает, что украинцам помогают оставаться в хорошей форме спортивные упражнения и бег.

«Спасибо тебе, Америка и Европа, за то, что освободили Украину от Российской империи. Вот такая она — судьба Украины в европейском обществе», — указывает экс-депутат.

Ранее Журавко поделился подробностями об украинском консуле Александре Сосонюке, которого в России задержали сотрудники ФСБ. По его данным, в 2020 году Сосонюк задекларировал денежные активы в размере 170 тыс. долларов. Также бывший депутат выразил мнение, что войны на Украине избежать не удастся, поэтому на каждую провокацию необходимо давать жесткий ответ.

Украина европа журавко
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