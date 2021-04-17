Кнутов: «Посейдон» и «Сармат» посадят США за стол переговоров

Москва, 17 апреля. Появление у России новых средств сдерживания — «Посейдонов» и «Сарматов» — вынудит США сесть за стол переговоров, уверен российский военный эксперт Юрий Кнутов.

Вышедший на испытания многоцелевой подводный аппарат «Посейдон» внушил читателям французского журнала Le Figaro надежду на то, что новое российское оружие положительно скажется на глобальной безопасности благодаря сдерживанию США. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом «Народных новостей» рассказал о том, на что способен «Посейдон», который на Западе окрестили «торпедой Судного дня».

«Если рассчитать удар нескольких беспилотников, то можно создать искусственное цунами, которое может смыть, например, крупнейшие города США», — сообщил он.

Один «Посейдон», по словам Кнутова, может уничтожить базу ВМС США, авианосную группу или атомную подводную лодку. Кнутов добавил, что кроме этой новинки, в 2022 году Россия примет на вооружение новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», получившую от западных экспертов прозвище «Сатана-2». Эксперт убежден, что этих двух новинок будет достаточно, чтобы усадить США за стол переговоров.

Журналисты одной из трех крупнейших датских ежедневных газет Jyllands-Posten рассказали своим читателям, что первые 30 «Посейдонов» будут размещены на одной из баз Северного флота ВМФ РФ, которая для этой цели проходит модернизацию. Датские журналисты также сообщили, что арктические рубежи России будут укреплены гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». В издании отметили, что Вашингтон выражает озабоченность усилением военного присутствия России в Арктике.