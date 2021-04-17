МИД Украины анонсировал высылку из страны старшего дипломата посольства РФ

Киев, 17 апреля. Украина вышлет из страны старшего дипломата посольства России в Киеве, сообщает МИД страны.

По данным украинского министерства иностранных дел, после 19 апреля старший дипломат посольства России в Киеве должен будет покинуть страну за 72 часа. Высылка дипломата связана с задержанием консула Украины в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что 16 апреля в Санкт-Петербурге с поличным был задержан украинский консул Александр Сосонюк. Бывший депутат Рады Алексей Журавко рассказал подробности о жизни консула, а также назвал сумму, которую дипломат заработал в 2020 году и задекларировал по итогам прошлого года.