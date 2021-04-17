Во Франции раскрыли подробности строительства нового авианосца для ВМС страны

Париж, 17 апреля. Строительство нового авианосца для ВМС Франции будет вестись по технологии крупноблочной сборки. Работы планируют завершить к 2036 году.

Французское оборонное ведомство поделилось данными о своем перспективном авианосце, который построят на верфи в Сен-Назере на западе страны. В сообщении отмечается, что после завершения всех работ корабль пройдет испытания в Нормандии.

По имеющейся информации, авианосец должен войти в состав ВМС Франции к 2038 году. Его водоизмещение составит 70 тысяч тонн, экипаж будет насчитывать 1100 человек. Корабль получит ядерную энергетическую установку и электромагнитные катапульты.



Основу авиакрыла нового авианосца составит палубная версия французского истребителя Rafale-M, хотя ранее предполагалось, что это будут американские F-35C.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне снова разгорелись споры насчет дальнейшей судьбы авианосца ВМС США USS Harry S. Truman, который предлагают списать.