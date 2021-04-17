Лукашенко отметил пользу белорусских продуктов в борьбе с коронавирусом

Минск, 17 апреля. Противостоять коронавирусной инфекции организму поможет здоровое питание и работа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Новая коронавирусная инфекция часто обостряет хронические заболевания, поэтому нужно больше работать и хорошо питаться. Лукашенко в ходе субботника порекомендовал белорусам включать в рацион продукты с родной земли и воздерживаться от потребления продовольствия зарубежных производителей.

Какое-то время назад была высока вероятность возникновения третьей волны заболевания в стране, однако сейчас ситуацию можно назвать контролируемой, отметил Лукашенко. После перенесенной болезни у белорусского президента в крови присутствуют антитела к инфекции, поэтому на данный момент он еще не вакцинировался.

Ранее сообщалось, что Лукашенко анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 22 апреля. Дата является ориентировочной, при этом известно, что она пройдет в Москве. В ходе обсуждения политики рассмотрят ряд актуальных проблем.