Спрогнозировано повышение мирового спроса на нефть

Москва, 17 апреля. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, согласно которому нефтяной спрос в мире превысит предложение, но будет стремиться к достижению баланса.

МЭА подготовило апрельский отчет. Согласно его прогнозам, глобальный спрос на нефть вырастет и превысит уровень предложения, хотя на рынке будет наблюдаться стремление к достижению баланса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уровень предложения в марте возрос на 1,7 млн баррелей в сутки. Эксперты считают, что основной прирост случился из-за действий США. Известно, что в апреле участники сделки ОПЕК+ также нарастят свои поставки. Но, несмотря на это, ожидается превышение спросом темпов увеличения предложения.

Согласно документу, спрос на нефть в текущем году возрастет до 96,7 млн баррелей в сутки, что превышает показатели прошлого года. Недавно ОПЕК пересмотрела собственный прогноз в сторону улучшения показателя в 2021 году до 96,5 млн баррелей в сутки. Представители МЭА полагают, что изменение оценок связано с высоким уровнем экономических ожиданий.

Различные страны могут корректировать свою политику в зависимости от текущего состояния нефтяных котировок. Аналитики недавно пришли к выводу, что Саудовской Аравии требуются более высокие цены на нефть, чтобы диверсифицировать внутреннюю экономику страны.