К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера

Российский кинорежиссер, сценарист Андрей Эшпай отмечает сегодня юбилей — ему исполнилось 65 лет. На счету режиссера известные экранизации «Униженные и оскорбленные», «Дети Арбата», популярные фильмы и сериалы. Несмотря на то, что работ Эшпая не так много, почти каждая его картина отмечена наградой. Самые популярные фильмы Андрея Эшпая — в материале ФАН.

Андрей Эшпай родился в 1956 году в семье композитора Андрея Эшпая. В 1980 году начинающий режиссер окончил ВГИК, а его дипломная работа «Звана» получила призы «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру» и «За лучшую мужскую роль» на студенческом фестивале ВГИКа.

Дебютной картиной Эшпая стала короткометражная лента «Когда играли Баха», затем последовал полнометражный фильм «Шут». Следующая картина Эшпая «Униженные и оскорбленные» была представлена на Венецианском фестивале в 1996 году.

В последующие годы режиссер снял еще несколько фильмов и сериалов, которые были удостоены высоких наград. Кроме того, на счету Эшпая документальные фильмы «Русское море», «Киностудия им. Горького. 90 лет. Вехи», «Река времен» и другие.

На протяжении последних 20 лет Эшпай ведет режиссерские мастерские во ВГИКе, а с 2010 года преподает в Школе кино.

Униженные и оскорбленные (1991)

Кадр из фильма «Униженные и оскорбленные» /

История двух враждующих семей, разоренных князем Валковским, сплетается из-за любви Наташи Ихменевой и сына Валковского. Однако от этой любви страдает молодой писатель Иван. Фильм Эшпая признан лучшей экранизацией романа Федора Достоевского. Главные роли в картине исполнили Настасья Кински и Никита Михалков.

Дети Арбата (2004)

Кадр из сериала «Дети Арбата» /

Телесериал «Дети Арбата» по трилогии Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», «Тридцать пятый и другие годы», «Прах и пепел» знакомит зрителей с жизнью 1933-1943 годов. В центре картины — новое поколение, выросшее в советскую эпоху. Сериал получил Гран-при на Ялтинском Международном телекинофоруме «Вместе», а также был номинирован на премии «Золотой Орел» и «ТЭФИ».

Многоточие (2006)

Кадр из фильма «Многоточие» /

Фильм снят по мотивам произведений Виктора Некрасова «Кира Георгиевна» и «В высшей степени странная история» и затрагивает тему сталинских репрессий. Известный скульптор Кира Георгиевна оказывается перед нелегким выбором, когда вновь встречает репрессированного мужа. Фильм «Многоточие» получил множество призов и наград — Международный фестиваль в Локарно, НИКА, «Окно в Европу», «Московская премьера», «Золотой орел», «Белый Слон» и другие.

Событие (2008)

Кадр из фильма «Событие» /

В центре сюжета — история семьи художника Трощейкина, живущей в провинциальном маленьком городке за границей. Их спокойствие нарушает ревнивец Барбашин, угрожавший расправой.

Иван Грозный (2009)

Кадр из сериала «Иван Грозный» /

Сериал Андрея Эшпая посвящен жизни царя Ивана Грозного — от пострига первой жены Василия III до последних дней жизни Ивана Грозного. Вокруг сериала разгорелись многочисленные споры о достоверности и историчности работы.

Элизиум (2010)

Кадр из фильма «Элизиум» /

Картина посвящена одной из самых загадочных историй ХХ века — дуэли между поэтами Николаем Гумилевым и Максимилианом Волошиным из-за несуществующей поэтессы Черубины де Габриак, в которую влюбился Гумилев и которая была всего-навсего придумана Волошиным. Фильм не вышел в широкий прокат, его премьера состоялась на фестивале «Киношок».

Куприн. Впотьмах (2014)

Кадр из сериала «Куприн. Впотьмах » /

В съемках телесериала «Куприн» участвовали режиссеры Владислав Фурман, Андрей Эшпай и Андрей Малюков. Каждый режиссер снял одну из трех частей фильма, в основе которых рассказы писателя Александра Куприна. Сериал получил высокие отзывы зрителей и был номинирован на премию «Золотой орел».