Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 07:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:45
Шоу-бизнес
Дочери Легкоступовой приходится отстаивать честь матери на ток-шоу
07:44
Политика
Львовской журналист обвинил украинцев в нежелании воевать
07:42
Происшествия
Семь домов остались без света после ночного пожара в Новосибирске
07:42
Происшествия
Один человек погиб в автомобиле при сходе лавины в Якутии
07:34
Происшествия
Самолет из Москвы в Благовещенск совершил экстренную посадку в Братске
07:31
Политика
Чехия допустила отказ от участия российских компаний в тендере на строительство АЭС
07:30
Происшествия
Пожарные вывели из горящего дома в Томске 25 человек
07:30
Общество
К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
07:19
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в воскресенье
07:18
Общество
Адвокат напомнил о важности объяснительной в трудовых отношениях
07:10
Политика
МИД Китая призвал к здоровой конкуренции с США
07:08
Общество
Новая Зеландия намерена стать свободной от курения табака к 2025 году
07:05
Экономика
Несовершеннолетние россияне смогут не платить за долги умерших родителей
06:59
Армия
WSJ: Пентагон выступал против вывода войск США из Афганистана
06:51
Экономика
Эксперт рассказал, когда у рубля откроется «второе дыхание»
06:45
Спорт
Дебют Харитонова в кулачных боях закончился нокаутом соперника
06:45
Происшествия
Амурская полиция просит помочь в опознании тела умершего мужчины
06:38
Общество
Горностай устроил переполох в доме госинспекторов заказника на Камчатке
06:31
Общество
Жители Подмосковья продолжают участвовать в опросе по ремонту дорог в 2022 году
06:21
Спорт
Патрик Марло повторил достижение Горди Хоу по числу игр в истории НХЛ
Все новости
К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
Global Look Press  /  Natalya Loginova
Общество

К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера

Российский кинорежиссер, сценарист Андрей Эшпай отмечает 18 апреля юбилей — ему исполнилось 65 лет.

Российский кинорежиссер, сценарист Андрей Эшпай отмечает сегодня юбилей — ему исполнилось 65 лет. На счету режиссера известные экранизации «Униженные и оскорбленные», «Дети Арбата», популярные фильмы и сериалы. Несмотря на то, что работ Эшпая не так много, почти каждая его картина отмечена наградой. Самые популярные фильмы Андрея Эшпая — в материале ФАН.

Андрей Эшпай родился в 1956 году в семье композитора Андрея Эшпая. В 1980 году начинающий режиссер окончил ВГИК, а его дипломная работа «Звана» получила призы «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру» и «За лучшую мужскую роль» на студенческом фестивале ВГИКа.

Дебютной картиной Эшпая стала короткометражная лента «Когда играли Баха», затем последовал полнометражный фильм «Шут». Следующая картина Эшпая «Униженные и оскорбленные» была представлена на Венецианском фестивале в 1996 году.

В последующие годы режиссер снял еще несколько фильмов и сериалов, которые были удостоены высоких наград. Кроме того, на счету Эшпая документальные фильмы «Русское море», «Киностудия им. Горького. 90 лет. Вехи», «Река времен» и другие.

На протяжении последних 20 лет Эшпай ведет режиссерские мастерские во ВГИКе, а с 2010 года преподает в Школе кино.

Униженные и оскорбленные (1991)

К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
Кадр из фильма «Униженные и оскорбленные»  / 

История двух враждующих семей, разоренных князем Валковским, сплетается из-за любви Наташи Ихменевой и сына Валковского. Однако от этой любви страдает молодой писатель Иван. Фильм Эшпая признан лучшей экранизацией романа Федора Достоевского. Главные роли в картине исполнили Настасья Кински и Никита Михалков.

Дети Арбата (2004)

К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
Кадр из сериала «Дети Арбата»  / 

Телесериал «Дети Арбата» по трилогии Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», «Тридцать пятый и другие годы», «Прах и пепел» знакомит зрителей с жизнью 1933-1943 годов. В центре картины — новое поколение, выросшее в советскую эпоху. Сериал получил Гран-при на Ялтинском Международном телекинофоруме «Вместе», а также был номинирован на премии «Золотой Орел» и «ТЭФИ».

Многоточие (2006)

К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
Кадр из фильма «Многоточие»  / 

Фильм снят по мотивам произведений Виктора Некрасова «Кира Георгиевна» и «В высшей степени странная история» и затрагивает тему сталинских репрессий. Известный скульптор Кира Георгиевна оказывается перед нелегким выбором, когда вновь встречает репрессированного мужа. Фильм «Многоточие» получил множество призов и наград — Международный фестиваль в Локарно, НИКА, «Окно в Европу», «Московская премьера», «Золотой орел», «Белый Слон» и другие.

Событие (2008)

К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
Кадр из фильма «Событие»  / 

В центре сюжета — история семьи художника Трощейкина, живущей в провинциальном маленьком городке за границей. Их спокойствие нарушает ревнивец Барбашин, угрожавший расправой.

Иван Грозный (2009)

К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
Кадр из сериала «Иван Грозный»  / 

Сериал Андрея Эшпая посвящен жизни царя Ивана Грозного — от пострига первой жены Василия III до последних дней жизни Ивана Грозного. Вокруг сериала разгорелись многочисленные споры о достоверности и историчности работы.

Элизиум (2010)

К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
Кадр из фильма «Элизиум»  / 

Картина посвящена одной из самых загадочных историй ХХ века — дуэли между поэтами Николаем Гумилевым и Максимилианом Волошиным из-за несуществующей поэтессы Черубины де Габриак, в которую влюбился Гумилев и которая была всего-навсего придумана Волошиным. Фильм не вышел в широкий прокат, его премьера состоялась на фестивале «Киношок».

Куприн. Впотьмах (2014)

К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
Кадр из сериала «Куприн. Впотьмах »  / 

В съемках телесериала «Куприн» участвовали режиссеры Владислав Фурман, Андрей Эшпай и Андрей Малюков. Каждый режиссер снял одну из трех частей фильма, в основе которых рассказы писателя Александра Куприна. Сериал получил высокие отзывы зрителей и был номинирован на премию «Золотой орел».

андрей эшпай
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Общество / К юбилею Андрея Эшпая: лучшие фильмы режиссера
Рейтинг@Mail.ru