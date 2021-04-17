Сумы, 17 апреля. Военнослужащие Госпогранслужбы Украины отработали действия в оборонительном бою недалеко от линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Украинские пограничники провели учения недалеко от линии разграничения в Донбассе, в ходе которого отработали навыки тактической обороны и стрельбы из штатного оружия. Экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности по пути в район маневров.

«Расчеты станковых и противотанковых гранатометов провели учебно-боевые стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем по отражению нападения противника», — сообщает пресс-центр.

Начиная с 16 апреля, в приграничной Сумской области проходят антитеррористические учения СБУ. Многоэтапные маневры продлятся до конца мая. Планируется, что к данным тренировкам также подключат украинских военных, полицейских и пограничников. Сценарий учений предусматривает возможность проверки документов у граждан и досмотр личных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Украина приступила к масштабным антитеррористическим учениям в Херсонской области.