Спасатель вытащил из реки 18-летнюю девушку в Коми

Сыктывкар, 17 апреля. Тонущую 18-летнюю девушку спасли от гибели в Коми. Утопающая держалась за кромку льда в ожидании помощи.

Девушка чуть не утонула в городе Ухта. Прохожая услышала крики, затем заметила утопающую. Женщина не растерялась и кинула в реку палку, за которую ухватилась пострадавшая. В настоящее время на реке сильное течение, потому что идет ледоход.

Гражданка держалась за палку и кромку льда, пока не прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми». Спасатель в гидрокостюме подплыл к девушке и вытащил ее. Оказалось, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она не смогла объяснить, как оказалась в реке.

Недавно пожарные спасли шесть человек из горящей квартиры в Москве. Площадь пожара составляла 10 квадратных метров. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.