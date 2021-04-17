Внуки Елизаветы II побеседовали после похорон принца Филиппа

Лондон, 17 апреля. Внуки британской королевы Елизаветы II принцы Уильям и Гарри, отношения которых в последнее время испортились, поговорили после похорон своего деда, принца Филиппа.

Между братьями назрел конфликт после того, как герцог Сассекский и его жена Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри. В беседе с американской ведущей они допустили ряд критических высказываний в адрес королевской семьи. Например, Маркл говорила о сложных отношениях с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Внуков Елизаветы II объединило общее горе — смерть близкого человека. После завершения прощания с принцем Филиппом королева первой покинула часовню Святого Георгия. Остальные члены семьи решили пешком вернуться к Виндзорскому замку. Принц Уильям вышел из часовни вместе с женой, но затем подождал принца Гарри. Братья шли и о чем-то беседовали.

Global Look Press / Stephen Lock/Keystone Press Agency

Часовня Святого Георгия — не последнее пристанище принца Филиппа. После смерти Елизаветы II останки ее мужа перенесут в предел, где покоятся родители королевы, а также сестра Маргарет, передает сайт 360tv.ru.

По указанию Елизаветы II принцы Уильям и Гарри шли за гробом деда порознь. Предполагается, что это решение королева приняла, опасаясь конфликта между внуками. Однако в часовне они стояли друг за другом.