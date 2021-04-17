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Мотоциклист без прав спровоцировал аварию под Тверью
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков
Происшествия

Мотоциклист без прав спровоцировал аварию под Тверью

Инициатором аварии в Тверской области стал мотоциклист, севший за транспорт без прав, передает региональное управление ГИБДД. Его госпитализировали с переломом.

Тверь, 17 апреля. Инициатором аварии в Тверской области стал мотоциклист, севший за транспорт без прав, передает региональное управление ГИБДД. Его госпитализировали с переломом.

Все произошло на улице Советской в селе Медное. По предварительной версии, молодой человек за рулем мотоцикла не справился с управлением, в результате чего влетел в иномарку. Пострадал в ДТП только сам мотоциклист — он сломал ногу.

Прибывшие на место госавтоинспекторы определили, что при столкновении на голове мотоциклиста не было специального шлема. Как выяснилось позже, помимо отсутствия водительского удостоверения, его транспортное средство вовсе не зарегистрировано. Мужчину госпитализировали в больницу. Все подробности сейчас выясняются.

Ранее ФАН сообщал, что самарский водитель мотоцикла задел две легковушки и был госпитализирован. Отмечается, что он не был пьян и находился в шлеме.

дтп авария мотоциклист
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