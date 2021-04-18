Военный эксперт указал, как США пытаются использовать Украину и Грузию против России

Западные страны продолжают накалять обстановку, подводя свои войска и технику все ближе к российским границам. При этом, что самое главное, они пытаются использовать территории бывших советских республик, тем самым еще больше пытаясь подорвать безопасность страны.

В комментарии ФАН военный эксперт Алексей Леонков рассказал об учениях Defender Europe 2021, которые, по сути, как раз и являются проявлением скрытой агрессии против Российской Федерации.

Он отметил, что страны НАТО будут сейчас отрабатывать учения на южном фланге — они пройдут в основном на Балканском полуострове, частично будет задействована Италия, Прибалтика и акватория Черного моря.

«Дональд Кук» вообще часто заходит в Черное море, с ним очень много историй, одна из них — это встреча экс-президента Украины Петра Порошенко на его борту со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. То есть этот американский эсминец — уже некий специалист по Черному морю. В программе учений, которые американцы не особо охотно обнародуют, — отработка взаимодействия с другими странами. У них сейчас такая стратегия, называется она «многосредным взаимодействием». Основная задача этой стратегии — прорыв зон воспрещения доступа и маневра, которые создает противник. Черное море — это одна из зон, которую создал Южный военный округ, в которую просто так и без потерь не проникнешь», — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, американцы предполагают, что на южном фланге есть государства, которые должны выполнять роль подрывников этой зоны изнутри. Речь идет о причерноморских государствах: Болгария, Румыния, Молдавия, Украина, Грузия.

«Вообще Украина, Молдавия и Грузия у них в документах фигурируют как отдельный военный блок, который они пытаются сформировать. Поэтому сейчас идут учения НАТО, где привлекаются эти страны. В Defender Europe 2021 Украина и Грузия, кстати, принимают участие. При этом не говорится, в каком виде они там будут задействованы, но на официальном сайте европейско-африканского командования армии США их флаги вывешены на инфографике, которая объясняет эти учения», — отметил собеседник издания.

То есть они являются участниками этого учения, как пишут в странах НАТО, где собрано порядка 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч техники. Активная фаза этих учений пройдет в конце апреля и мае, а в июне эти учения пойдут на спад, и все обратно разъедутся по своим базам, констатировал Алексей Леонков.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Евгений Сатановский высмеял заявление посла Украины в Германии о ядерном статусе Киева.