Гарри и Уильям на похоронах принца Филиппа сели напротив друг друга

Лондон, 17 апреля. В Виндзоре состоялась церемония прощания с покойным супругом королевы Елизаветы II принцем Филиппом, умершим на 100-м году жизни 9 апреля.

Церемонию прощальной панихиды транслирует BBC. Судя по кадрам, королевская семья соблюдает все меры безопасности на фоне пандемии коронавируса. Королева Елизавета II сидит одна, все остальные члены семьи соблюдают дистанцию и находятся на расстоянии друг от друга примерно в два метра.

В связи с этим принцы Уильям и Гарри сели напротив друг друга. При этом герцог Кембриджский присутствует на панихиде вместе со своей супругой Кейт Миддлтон, а жена герцога Сассекского Меган Маркл не смогла приехать в Великобританию, так как находится в ожидании второго ребенка и боится подвергать свое здоровье опасности.

Pr Scr youtube.com / BBC

В траурной церемонии участвовали военные, которые сопровождали гроб с телом принца Филиппа от Виндзорского замка до часовни Святого Георгия, сообщает сайт 360tv.

Из-за пандемии коронавируса в часовне и прощальном зале Виндзорского замка могут присутствовать только самые близкие покойного. Всего не больше 30 человек. Гроб от замка до часовни был доставлен на автомобиле Land Rover, в проектировании которого участвовал сам герцог Эдинбургский.