Доктор Мясников ответил на самые популярные вопросы о вакцинации от COVID-19

Москва, 17 апреля. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему падает уровень антител к COVID-19 и можно ли употреблять алкоголь после вакцинации.

Некоторые обстоятельства в проведении процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции могут вызывать у граждан вопросы. Известный телеведущий, главный врач московской городской больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников ответил на основные из них в эфире программы «Доктор Мясников».

Ряд пациентов столкнулся с падением уровня антител к коронавирусной инфекции. По словам Мясникова, это нормальное явление. Оно связано с тем, что В-лимфоциты вырабатывают иммунный ответ на определенный вирус. После того, как пациент выздоравливает, выработка антител снижается до минимума, однако в организме продолжают функционировать клетки памяти, хранящие информацию о патогене.

Распространено мнение, что после вакцинации в течение 40 дней нельзя употреблять спиртные напитки. Врач утверждает, что в день вакцинации или накануне процедуры действительно не стоит пить. Однако незначительное количество алкоголя не навредит организму, заявляет он.

«Конечно глупо пить в день вакцинации или накануне. Но малая доза алкоголя – я не вижу ничего», — уточнил доктор.

Наконец, вопросы о прививке возникают у уже переболевших коронавирусом. Они поинтересовались у теледоктора, необходимо ли вакцинироваться в таком случае. Мясников утверждает, что хуже точно не будет, поэтому прививаться от коронавируса можно и переболевшим.

Ранее Александр Мясников оценил пользу омега-3 в борьбе с последствиями коронавирусной инфекции. Это вещество поможет реабилитирующимся пациентам.