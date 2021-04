Рекордное количество заражений коронавирусом зафиксировали в Уругвае

Монтевидео, 17 апреля. Уругвай столкнулся с кризисом здравоохранения с рекордным количеством смертей, самым высоким коэффициентом инфицирования в мире и сильной загруженностью больниц. Об этом сообщает Национальная система по чрезвычайным ситуациям (SINAE).

Uruguay was doing so well it considered declaring itself Covid-19 free in June 2020 after several days with no new infections - but today the country is suffering the world's highest coronavirus infection rate https://t.co/Tk7ZHcjiTt