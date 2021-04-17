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Рекордное количество заражений коронавирусом зафиксировали в Уругвае
Global Look Press  /  Cecilia Fabiano/LaPresse LaPresse
Весь мир

Рекордное количество заражений коронавирусом зафиксировали в Уругвае

Чрезмерная расслабленность населения Уругвая после успехов в борьбе с коронавирусом в 2020 году привела к пренебрежению санитарными нормами.

Монтевидео, 17 апреля. Уругвай столкнулся с кризисом здравоохранения с рекордным количеством смертей, самым высоким коэффициентом инфицирования в мире и сильной загруженностью больниц. Об этом сообщает Национальная система по чрезвычайным ситуациям (SINAE).

Если в июне 2020 года правительство Уругвая планировало объявить об отсутствии коронавируса на территории страны после нескольких дней без новых заражений, то сегодня государство борется с самым высоким коэффициентом инфицирования COVID-19 в мире. Уровень заболеваемости увеличился за последние две недели до 1390 инфицированных на каждые 100 тысяч человек, причем ни в одной другой стране этот показатель не превышает 1000. В южноамериканском государстве с населением 3,5 млн человек каждый день заражаются коронавирусом примерно 3000 жителей, а 50 умирают.

Кроме того, Уругвай занимает пятое место в мире по индексу смертности, который в последние две недели составляет 20,64 на каждые 100 тысяч человек. COVID-19 стал главной причиной смертей в Уругвае, хотя уровень смертности на душу населения в стране и был намного ниже, чем в соседних Бразилии и Аргентине.

За минувшие сутки в Уругвае было зарегистрировано 3070 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания скончались 62 человека. Общее количество выявленных случаев приблизилось к 159 тысячам. С начала пандемии от коронавируса скончались 1788 человек. 73% коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии загружены, причем более половины из них занята пациентами с коронавирусом.

Что пошло не так?

В сентябре 2020 года эксперты в сфере здравоохранения сообщили, что «Уругвай побеждает COVID-19». Несмотря на успехи, власти Уругвая временно закрыли торговые центры, бары, школы и 1000-километровую границу с Бразилией. Это позволило стране с самым старым населением в Латинской Америке подготовить больницы и системы тестирования. В отличие от многих других государств, в Уругвае никогда не было обязательного локдауна. Многие граждане добровольно предпочли оставаться дома, а некоторые предприятия сами перешли на дистанционный режим работы.

«Чрезмерная уверенность в успехе и потеря осознанности о существовании риска заражения стали двумя главными причинами коллапса в Уругвае», — утверждает вирусолог Сантьяго Мирасо в интервью изданию AFP.

Излишняя расслабленность населения после прошлых успехов привела к пренебрежению санитарными нормами. На сегодняшний день, на самом пике пандемии, бары и рестораны открыты, многие уругвайцы не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, важным фактором, послужившим причиной быстрого распространения вируса в Уругвае, стало соседство с Бразилией, в которой бушует более заразный амазонский штамм Р1.

Рекордное количество заражений зафиксировали в Уругвае
pixabay.com  / Gerd Altmann

В Монтевидео, столице страны, расположенной в 400 км от границы с Бразилией, примерно 60% заболевших коронавирусом заразились именно бразильским штаммом, появившимися в штате Амазонас. Несмотря на призывы к принятию срочных мер, президент Уругвая Луис Лакалье Поу отказался вводить национальный локдаун. Вместо этого глава государства подчеркивает важность индивидуальной ответственности граждан. Однако требования о введении строгих ограничительных мер звучат даже среди сторонников президента. По результатам недавнего исследования компании Factum, три четверти уругвайцев считают, что необходимо ввести больше ограничений.

Успехи в ходе вакцинации оставляют надежду на решение санитарных проблем. Уругвай занимает второе место в Южной Америке, после Чили, по темпам вакцинации. Примерно две трети населения получили по крайней мере одну дозу вакцины, еще семь процентов привились двумя дозами.

Однако многие эксперты отмечают, что этого может быть недостаточно и только локдаун поможет спасти страну от полного коллапса.

уругвай пандемия заболеваемость
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