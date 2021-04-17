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Разъяренный бык насмерть забодал двух работников фермы в Ульяновской области
pixabay.com
Происшествия

Разъяренный бык насмерть забодал двух работников фермы в Ульяновской области

В рабочем поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области на двоих фермеров напал бык. Не обошлось без жертв.

Ульяновск, 17 апреля. В рабочем поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области на двоих фермеров напал бык. Не обошлось без жертв.

Инцидент произошел в крестьянско-фермерском хозяйстве. Крупное рогатое животное напало на двух работников фермы и забодало их насмерть, сообщает региональное агентство ветеринарии.

Государственная ветеринарная служба начала расследовать инцидент. В частности, взяты пробы для исключения заболевания бешенством. В сообщении отмечается, что при визуальном осмотре животное было клинически здоровым.

Похожий инцидент с разъяренным быком произошел в Саратовской области, сообщал ФАН. Животное напало на хозяина и нанесло ему травмы, несовместимые с жизнью.

ульяновская область нападение быка двое погибли
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