Разъяренный бык насмерть забодал двух работников фермы в Ульяновской области

Ульяновск, 17 апреля. В рабочем поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области на двоих фермеров напал бык. Не обошлось без жертв.

Инцидент произошел в крестьянско-фермерском хозяйстве. Крупное рогатое животное напало на двух работников фермы и забодало их насмерть, сообщает региональное агентство ветеринарии.

Государственная ветеринарная служба начала расследовать инцидент. В частности, взяты пробы для исключения заболевания бешенством. В сообщении отмечается, что при визуальном осмотре животное было клинически здоровым.

Похожий инцидент с разъяренным быком произошел в Саратовской области, сообщал ФАН. Животное напало на хозяина и нанесло ему травмы, несовместимые с жизнью.