Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 19:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Политика
Пашинян назвал Россию братской страной и надежным союзником Армении
19:35
Общество
Видео с «закатанными в асфальт» дорогами Крыма вызвало белую зависть у украинцев
19:34
Видео
Фигуристы РФ впервые победили на командном ЧМ. События дня. ФАН-ТВ
19:31
Происшествия
Рейс Волгоград — Москва совершил аварийную посадку в Шереметьеве
19:30
Политика
Аналитик Рудяков назвал причину победы Зеленского на выборах главы Украины
19:29
Происшествия
Крупный пожар охватил несколько деревенских домов в Домодедове
19:28
Происшествия
Водитель легковушки погиб в результате ДТП с фурой под Брянском
19:28
Армия
Делегация Минобороны России впервые посетила арктическую базу «Северный Клевер»
19:27
Армия
Американский эксперт призвал Запад признать законные интересы России
19:26
Общество
Россиянам назвали продукты, которые нужно исключить при высоком холестерине
19:24
Армия
Габариты китайского авианосца Type 003 измерили из космоса
19:22
Шоу-бизнес
Шуфутинский рассказал, готов ли он стать отцом в 73 года
19:21
Общество
Читатели Fox News: глупость Байдена и демократов вовлекут США в серьезный конфликт
19:21
Общество
Диетолог рассказал о правилах сохранения фигуры после 40 лет
19:20
Видео
ЛНР итоги 12–17 апреля: ВСУ нарушают перемирие, в Луганске прошла акция «Аллея Славы»
19:19
Происшествия
Юный велосипедист попал под колеса иномарки в Петербурге
19:17
Происшествия
ФАН публикует видео с места падения фрагмента фасада на коляску с ребенком в Петербурге
19:16
Шоу-бизнес
Упавший на Пугачеву Костюшкин рассказал о ее реакции на инцидент
19:15
Происшествия
Британец не разрешал детям толстеть и получил за это 30 месяцев тюрьмы
19:12
Экономика
Отработкой технологий низкоуглеродного развития займутся в Калининграде
Все новости
Флорист назвал популярные цветы, которые стоит дарить с осторожностью
Невские Новости
Общество

Флорист назвал популярные цветы, которые стоит дарить с осторожностью

Слишком сильный запах цветов может стать причиной плохого самочувствия. Флорист Татьяна Весенняя перечислила растения, которые следует приобретать с осторожностью.

Москва, 17 апреля. Слишком сильный запах цветов может стать причиной плохого самочувствия. Флорист Татьяна Весенняя перечислила растения, которые следует приобретать с осторожностью.

Самым ярким запахом обладает лилия. Кто-то реагирует на нее спокойно, а у некоторых она может вызвать негативную реакцию организма, отметила Татьяна Весенняя в эфире радиостанции «Говорит Москва». Дарить ее следует с большой осторожностью, особенно если в семье есть маленькие дети.

К растениям с сильным запахом можно причислить и ландыш, который активно собирают в лесах и продают. Он имеет достаточно приятный, но душный аромат, поэтому может стать причиной головной боли, заявила эксперт. Выраженный аромат имеют и некоторые сорта хризантем, их часто любят за стойкость. Густой аромат имеют сирень, жасмин и черемуха — в небольшом пространстве яркий аромат может стать причиной некомфортного состояния.

Ранее сообщалось, что в сочинском парке «Дендрарий» распустились тюльпаны. Весенние растения расцвели сразу в двух местах парка. В «Дендрарии» можно полюбоваться пионовидными тюльпанами с махровыми лепестками.

цветы аллергия растения флорист
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Общество / Флорист назвал популярные цветы, которые стоит дарить с осторожностью
Рейтинг@Mail.ru