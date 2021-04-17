Флорист назвал популярные цветы, которые стоит дарить с осторожностью

Москва, 17 апреля. Слишком сильный запах цветов может стать причиной плохого самочувствия. Флорист Татьяна Весенняя перечислила растения, которые следует приобретать с осторожностью.

Самым ярким запахом обладает лилия. Кто-то реагирует на нее спокойно, а у некоторых она может вызвать негативную реакцию организма, отметила Татьяна Весенняя в эфире радиостанции «Говорит Москва». Дарить ее следует с большой осторожностью, особенно если в семье есть маленькие дети.

К растениям с сильным запахом можно причислить и ландыш, который активно собирают в лесах и продают. Он имеет достаточно приятный, но душный аромат, поэтому может стать причиной головной боли, заявила эксперт. Выраженный аромат имеют и некоторые сорта хризантем, их часто любят за стойкость. Густой аромат имеют сирень, жасмин и черемуха — в небольшом пространстве яркий аромат может стать причиной некомфортного состояния.

Ранее сообщалось, что в сочинском парке «Дендрарий» распустились тюльпаны. Весенние растения расцвели сразу в двух местах парка. В «Дендрарии» можно полюбоваться пионовидными тюльпанами с махровыми лепестками.