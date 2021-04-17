Падение спроса на аренду дач в Подмосковье достигло почти 50%

Москва, 17 апреля. Спрос на аренду подмосковных дачных участков упал почти на 50% в сравнении с 2020 годом, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

Он отметил, что аренда заметно подорожала в 2020 году. При этом оценить средний рост арендной ставки на загородный дом в Московской области на текущий момент сложно, поскольку цена зависит от местоположения и площади.

«Аренда, на самом деле, резко подорожала, и не было предложений на аренду в ближних поселках от Москвы. Сейчас спрос упал но вопрос этот очень оценочный: 60%, или как мы даем цифру 50%, то есть на половину. Но опять же все зависит от локации», — цитирует Чаплина ТАСС.

По его словам, в близких к Москве поселках аренда дач по-прежнему остается востребованной, тогда как из СНТ с недостаточно развитой инфраструктурой практически все арендаторы уже съехали.

В то же время из-за трудностей с отдыхом за границей интерес к дачному отдыху среди россиян получил новый всплеск, отметили представители агентств недвижимости. По их прогнозам, арендные ставки могут подняться уже к началу грядущего лета.