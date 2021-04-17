Вучич назвал российские «Панцири» огромным усилением для ВС Сербии

Белград, 17 апреля. Появление российского комплекса ПВО «Панцирь С-1» на вооружении ВС Сербии позволило значительно укрепить боеспособность страны, заявил сербский лидер Александр Вучич.

После учений МВД и минобороны Сербии «Ответ 2021» Вучич рассказал о преимуществах российского комплекса, который был передан стране в рамках военно-технического сотрудничества Белграда и Москвы.

«Вы видели, как стреляет «Панцирь С-1», это 5 тыс. пуль в минуту, которые рушат горы. «Панцирь С-1» — огромное усиление армии Сербии», — сообщил президент Сербии.

Глава сербского оборонного ведомства Александар Вулин недавно говорил, что боеготовность ВС Сербии выросла благодаря сотрудничеству с Россией в военной сфере. Он подчеркивал, что в 2019 году Москва и Белград провели 96 совместных учений.

Ранее сообщалось, что Сербия надеется на визит в страну президента России Владимира Путина в 2021 году. В сербском МИД заявили, что этот шаг станет очередным доказательством хороших отношений между двумя странами.