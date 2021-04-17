Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 19:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:36
Политика
Пашинян назвал Россию братской страной и надежным союзником Армении
19:35
Общество
Видео с «закатанными в асфальт» дорогами Крыма вызвало белую зависть у украинцев
19:34
Видео
Фигуристы РФ впервые победили на командном ЧМ. События дня. ФАН-ТВ
19:31
Происшествия
Рейс Волгоград — Москва совершил аварийную посадку в Шереметьеве
19:30
Политика
Аналитик Рудяков назвал причину победы Зеленского на выборах главы Украины
19:29
Происшествия
Крупный пожар охватил несколько деревенских домов в Домодедове
19:28
Происшествия
Водитель легковушки погиб в результате ДТП с фурой под Брянском
19:28
Армия
Делегация Минобороны России впервые посетила арктическую базу «Северный Клевер»
19:27
Армия
Американский эксперт призвал Запад признать законные интересы России
19:26
Общество
Россиянам назвали продукты, которые нужно исключить при высоком холестерине
19:24
Армия
Габариты китайского авианосца Type 003 измерили из космоса
19:22
Шоу-бизнес
Шуфутинский рассказал, готов ли он стать отцом в 73 года
19:21
Общество
Читатели Fox News: глупость Байдена и демократов вовлекут США в серьезный конфликт
19:21
Общество
Диетолог рассказал о правилах сохранения фигуры после 40 лет
19:20
Видео
ЛНР итоги 12–17 апреля: ВСУ нарушают перемирие, в Луганске прошла акция «Аллея Славы»
19:19
Происшествия
Юный велосипедист попал под колеса иномарки в Петербурге
19:17
Происшествия
ФАН публикует видео с места падения фрагмента фасада на коляску с ребенком в Петербурге
19:16
Шоу-бизнес
Упавший на Пугачеву Костюшкин рассказал о ее реакции на инцидент
19:15
Происшествия
Британец не разрешал детям толстеть и получил за это 30 месяцев тюрьмы
19:12
Экономика
Отработкой технологий низкоуглеродного развития займутся в Калининграде
Все новости
Вучич назвал российские «Панцири» огромным усилением для ВС Сербии
Фото пресс-службы ЗВО
Политика

Вучич назвал российские «Панцири» огромным усилением для ВС Сербии

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 18:41
Появление российского комплекса ПВО «Панцирь С-1» на вооружении ВС Сербии позволило значительно укрепить боеспособность страны, заявил сербский лидер Александр Вучич.

Белград, 17 апреля. Появление российского комплекса ПВО «Панцирь С-1» на вооружении ВС Сербии позволило значительно укрепить боеспособность страны, заявил сербский лидер Александр Вучич.

После учений МВД и минобороны Сербии «Ответ 2021» Вучич рассказал о преимуществах российского комплекса, который был передан стране в рамках военно-технического сотрудничества Белграда и Москвы.

«Вы видели, как стреляет «Панцирь С-1», это 5 тыс. пуль в минуту, которые рушат горы. «Панцирь С-1» — огромное усиление армии Сербии», — сообщил президент Сербии.

Глава сербского оборонного ведомства Александар Вулин недавно говорил, что боеготовность ВС Сербии выросла благодаря сотрудничеству с Россией в военной сфере. Он подчеркивал, что в 2019 году Москва и Белград провели 96 совместных учений.

Ранее сообщалось, что Сербия надеется на визит в страну президента России Владимира Путина в 2021 году. В сербском МИД заявили, что этот шаг станет очередным доказательством хороших отношений между двумя странами.

россия сербия панцирь
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
Певец Дима Билан «по-крупному опозорился» во время танца на пилоне
Новости партнеров
Все новости / Политика / Вучич назвал российские «Панцири» огромным усилением для ВС Сербии
Рейтинг@Mail.ru