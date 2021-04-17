Михаил Шуфутинский вспомнил о курьезном случае с его бывшей женой и Винокуром

Москва, 17 апреля. Звезда шансона Михаил Шуфутинский рассказал о небольшом забавном инциденте с его бывшей женой и юмористом Владимиром Винокуром.

Курьезная история, которой певец поделился в эфире шоу «Секрет на миллион», произошла более 50 лет назад. Тогда Винокур был солдатом и участником военного ансамбля, а Шуфутинский был студентом и играл на фортепиано в оркестре. Будущие знаменитости знали друг друга и иногда выступали вместе.

Однажды Винокур отправился на танцы и там познакомился с девушкой. Юморист заинтересовал незнакомку, которая раньше его не видела.

«Ты новенький?» — спросила артиста девушка.

instagram.com / @vladimir_vinokur

Получив положительный ответ, она предложила Винокуру на следующий день сходить на день рождения ее подруги. Юморист, которому тогда было 20 лет, согласился и даже сбежал в самоволку. Когда он пришел домой к девушке, увидел, что стол накрыт на двоих. Новая знакомая артиста пояснила, что ее подруга перенесла празднество.

Винокур остался наедине с девушкой, но тут раздался звонок. Оказалось, что на том конце провода находится Шуфутинский — девушка была его женой, но на тот момент они уже разводились. Узнав об этом, юморист тут же встал и ушел. Можно предположить, что в истории идет речь о первой супруге Шуфутинского Татьяне Ростовой.

Михаил Шуфутинский признавался, что никогда не был обделен вниманием женщин. Певцу неоднократно доводилось бывать в центре любовного треугольника.