Топ-5 приложений для саморазвития

Пока кто-то пользуется телефоном для связи и просмотра ленты в Instagram, вы можете превратить устройство в полезный инструмент для саморазвития. Новые знания, учет финансов, борьба с прокрастинацией — ФАН собрал несколько приложений, которые помогут стать умнее, продуктивнее и увереннее в себе.

Spendee

Никто не станет спорить с тем, что контроль финансов значительно упрощает жизнь. Бесплатный и простой сервис Spendee обещает, что вы сами станете для себя финансовым менеджером и научитесь вести учет расходов. У приложения довольно понятный и удобный интерфейс, а пользователю остается не забывать вносить все траты вовремя.

Сервис доступен на iOS и Android.

pixabay.com /

Слово дня

Богатый словарный запас — яркое проявление нашей грамотности, чью важность для построения коммуникации сложно переоценить. Не знать новый термин или путать понятия не страшно, страшно не пытаться это исправить. Используя сервис, вы каждый день будете получать уведомления с новым словом и примером его использования. А благодаря закладкам и функции архивирования вы можете превратить телефон в свой личный толковый словарь.

Сервис доступен на iOS и Android.

Lumosity

Красочное приложение, бросающее вызов вашей памяти и вниманию. Сервис содержит более 20 познавательных игр для мозга, получить доступ к которым можно, указав характеристики, которые желаете развить. Тренировки для ума будут доступны раз в день, зато все ваши успехи фиксируются и планка сложности при решении задачек не ослабевает.

Сервис доступен на iOS и Android.

pixabay.com / asundermeier

Insight Timer

Современный сервис по медитации, который поможет успокоить разум, снизить уровень стресса и тревоги и стать чуть более счастливым. В бесплатной части приложения доступны гид-медитации на русском и английском языках, а также тысячи музыкальных треков, настраивающих на нужный лад. Здесь же можно найти других адептов медитации по всему миру. А при запуске вам нужно только выбрать уровень — от новичка до учителя — и подходящее занятие подберет система.

Сервис доступен на iOS и Android.

Forest

Зависимость от смартфонов, порождающая прокрастинацию, — беда нашего поколения. Сервис Forest, признанный одним из лучших приложений для повышения работоспособности, предлагает оригинальный способ решения проблемы. Пока вы проводите время без телефона, на экране растет дерево, которое позже появляется в виртуальном саду. Чем меньше вы отвлекаетесь на устройство и трогаете его, тем быстрее растет саженец. Контроль, конечно, можно ослабить, но идея весьма интересная и работающая — более 6 миллионов пользователей это доказывают. А самое лучшее в том, что использование сервиса может помочь высадке реальных деревьев по всему миру.

Сервис доступен на iOS и Android.

Использовать смартфоны сегодня можно и для того, чтобы следить за состоянием здоровья. Ранее ФАН делился списком сервисов, которые помогут позаботиться о себе.