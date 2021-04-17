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Озвучен прогноз по динамике цен на минеральные удобрения
Global Look Press  /  Oleksiy Maksymenko
Экономика

Озвучен прогноз по динамике цен на минеральные удобрения

Рост цен на минеральные удобрения в апреле и их резкое падение в дальнейшем ожидаются в мире.

Москва, 17 апреля. Рост цен на минеральные удобрения в апреле и их резкое падение в дальнейшем ожидаются в мире.

Эксперт-аналитик в области международных сельскохозяйственных и сырьевых рынков Олаф Зинке полагает, что стремительному обвалу цен на минеральные удобрения на глобальном рынке будет предшествовать их рост в апреле. Об этом пишет ИА «Красная Весна».

Сейчас мировые цены на минеральные удобрения находятся на самом высоком уровне за последние семь лет. Специалист считает, что ключевой индикатор цен на азот в США это карбамид, цена которого заметно снизится, согласно ожиданиям, в мае. В марте тонна удобрения стоила 385 долларов, а майский контракт предлагает 320 долларов за тонну. Более того, эксперты ожидают, что к июлю его цена упадет до 285 долларов за тонну.

Фосфорные удобрения требуются после азотных, но информация о падении их стоимости также может быть полезна при ведении сельского хозяйства. Сейчас подобные удобрения находятся в дефиците, диаммонийфосфат на данный момент стоит порядка 514 долларов за тонну. Предполагается, что к июню он будет продаваться уже за 495 долларов.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о том, что в РФ дефицита удобрений не предвидится.

зинке минеральные удобрения резкий обвал цен
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