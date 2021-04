Венская комиссия по возобновлению СВПД заявила о прогрессе в переговорах

Вена, 17 апреля. Участники переговоров по возобновлению иранской ядерной сделки отметили прогресс, достигнутый в ходе диалога, и выразили намерение продолжить заседания комиссии ради скорейшего решения вопроса о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Представители России, Китая, Германии, Франции, ЕС и Великобритании сформировали два комитета для общения с представителями США и Ирана. Дело в том, что последние отказываются вступать в прямой контакт и поддерживают диалог через посредников.

Задачей переговоров является формирование двух списков, в одном из которых должен содержаться перечень американских экономических санкций, подлежащих снятию, а во втором — ограничения для иранской ядерной программы.

Представитель российской делегации Михаил Ульянов сообщил, что достигнутый на сегодняшний день прогресс в диалоге по СВПД обуславливает его продолжение:

The Joint Commission instructed expert-level working groups on US #sanctions lifting and nuclear issues to continue their activities on Saturday afternoon, Sunday and next week in order not to waist time and to make further progress in the negotiations on #JCPOA restoration.