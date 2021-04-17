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Венская комиссия по возобновлению СВПД заявила о прогрессе в переговорах
Global Look Press  /  MFA Russia
Весь мир

Венская комиссия по возобновлению СВПД заявила о прогрессе в переговорах

Переговоры о «воскрешении» ядерной сделки проходят в австрийской столице с начала апреля.

 

Вена, 17 апреля. Участники переговоров по возобновлению иранской ядерной сделки отметили прогресс, достигнутый в ходе диалога, и выразили намерение продолжить заседания комиссии ради скорейшего решения вопроса о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Представители России, Китая, Германии, Франции, ЕС и Великобритании сформировали два комитета для общения с представителями США и Ирана. Дело в том, что последние отказываются вступать в прямой контакт и поддерживают диалог через посредников.

Задачей переговоров является формирование двух списков, в одном из которых должен содержаться перечень американских экономических санкций, подлежащих снятию, а во втором — ограничения для иранской ядерной программы.

Представитель российской делегации Михаил Ульянов сообщил, что достигнутый на сегодняшний день прогресс в диалоге по СВПД обуславливает его продолжение:

«Совместная комиссия поручила рабочим группам по снятию санкций США и ядерным вопросам продолжить свою деятельность во второй половине дня в субботу, воскресенье и на следующей неделе, чтобы не терять времени и добиться дальнейшего продвижения в переговорах по восстановлению СВПД».

Сдержанный оптимизм выразил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, заявивший, что стороны достигли взаимопонимания и теперь готовы выработать текст нового соглашения несмотря на существующие трудности.

«По-видимому, складывается новое понимание, и между сторонами есть общая позиция относительно конечной цели.  Но путь впереди нелегкий, и есть серьезные разногласия», — сообщил чиновник.

О решимости комитетов продолжить диалог рассказал и китайский представитель Ван Цюнь. По его словам, в ближайшие дни комиссия должна приступить к формированию конкретной формулы отмены санкций.

«Все стороны договорились еще больше ускорить свой темп в последующие дни, включившись в более обширную, предметную работу по снятию санкций, а также по другим сопутствующим вопросам», — сообщил дипломат.

Фон переговоров

В настоящий момент в Вене происходит попытка восстановления СВПД, сформированного Ираном и странами группы «5+1» в 2015 году. В соответствии с ним Тегерану разрешалось обогащать уран лишь до 3,67% и единовременно эксплуатировать не более 5 060 центрифуг. Также республике предписывалось допустить наблюдателей МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Взамен государства «пятерки» обязались постепенно снять с Ирана действовавшие на тот момент санкции.

Условия ядерной сделки
Федеральное агентство новостей  / 

Однако в октябре 2017 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Соединенных Штатов из сделки и повторном введении экономических ограничений в отношении Тегерана. После неоднократных попыток вернуть Вашингтон за стол переговоров исламская республика заявила, что более не считает себя обязанной придерживаться договоренностей СВПД.

С тех пор развитие иранской ядерной программы лишь набирает обороты. Так, 16 апреля Иран объявил о получении первой партии урана, обогащенного до 60%. Примечательно, что этот результат был достигнут на ядерном объекте в Натанзе, на котором 11 апреля произошла авария.

По предварительным данным, на предприятии произошел взрыв, серьезно повредивший систему электроснабжения, питающую обогатительные центрифуги. Иран официально обвинил в произошедшем Израиль и заявил, что оставляет за собой право на ответный удар, расценивая произошедшее как акт «ядерного терроризма». Предположительно, диверсия была осуществлена усилиями спецслужбы «Моссад».

В течение нескольких последующих дней на предприятии были введены в строй усовершенствованные центрифуги, работу которых обеспечила аварийная система электроснабжения.

Известно, что главным подозреваемым в исполнении диверсии является 43-летний Реза Карими. По версии Тегерана, мужчина заранее провел подготовительные работы, пронеся на объект взрывное устройство, и покинул страну незадолго до самого взрыва. Сейчас его разыскивают по линии Интерпола.

иран вена ядерная сделка
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