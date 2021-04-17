Венская комиссия по возобновлению СВПД заявила о прогрессе в переговорах

Вена, 17 апреля. Участники переговоров по возобновлению иранской ядерной сделки отметили прогресс, достигнутый в ходе диалога, и выразили намерение продолжить заседания комиссии ради скорейшего решения вопроса о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Представители России, Китая, Германии, Франции, ЕС и Великобритании сформировали два комитета для общения с представителями США и Ирана. Дело в том, что последние отказываются вступать в прямой контакт и поддерживают диалог через посредников.

Alto funcionario del Departamento de Estado sobre conversaciones sobre acuerdo nuclear #JCPOA en Viena esta semana dijo que en general fueron “productivas”, pero todavía EEUU tiene dudas sobre voluntad real de Irán de tomar medidas para volver a cumplir acuerdo pic.twitter.com/DQkXEnevG1 — Kenneth Ramirez (@kenopina) April 10, 2021

Задачей переговоров является формирование двух списков, в одном из которых должен содержаться перечень американских экономических санкций, подлежащих снятию, а во втором — ограничения для иранской ядерной программы.

Представитель российской делегации Михаил Ульянов сообщил, что достигнутый на сегодняшний день прогресс в диалоге по СВПД обуславливает его продолжение:

«Совместная комиссия поручила рабочим группам по снятию санкций США и ядерным вопросам продолжить свою деятельность во второй половине дня в субботу, воскресенье и на следующей неделе, чтобы не терять времени и добиться дальнейшего продвижения в переговорах по восстановлению СВПД».

The Joint Commission instructed expert-level working groups on US #sanctions lifting and nuclear issues to continue their activities on Saturday afternoon, Sunday and next week in order not to waist time and to make further progress in the negotiations on #JCPOA restoration. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 17, 2021

Сдержанный оптимизм выразил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, заявивший, что стороны достигли взаимопонимания и теперь готовы выработать текст нового соглашения несмотря на существующие трудности.

«По-видимому, складывается новое понимание, и между сторонами есть общая позиция относительно конечной цели. Но путь впереди нелегкий, и есть серьезные разногласия», — сообщил чиновник.

О решимости комитетов продолжить диалог рассказал и китайский представитель Ван Цюнь. По его словам, в ближайшие дни комиссия должна приступить к формированию конкретной формулы отмены санкций.

«Все стороны договорились еще больше ускорить свой темп в последующие дни, включившись в более обширную, предметную работу по снятию санкций, а также по другим сопутствующим вопросам», — сообщил дипломат.

Фон переговоров

В настоящий момент в Вене происходит попытка восстановления СВПД, сформированного Ираном и странами группы «5+1» в 2015 году. В соответствии с ним Тегерану разрешалось обогащать уран лишь до 3,67% и единовременно эксплуатировать не более 5 060 центрифуг. Также республике предписывалось допустить наблюдателей МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Взамен государства «пятерки» обязались постепенно снять с Ирана действовавшие на тот момент санкции.

Федеральное агентство новостей /

Однако в октябре 2017 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Соединенных Штатов из сделки и повторном введении экономических ограничений в отношении Тегерана. После неоднократных попыток вернуть Вашингтон за стол переговоров исламская республика заявила, что более не считает себя обязанной придерживаться договоренностей СВПД.

С тех пор развитие иранской ядерной программы лишь набирает обороты. Так, 16 апреля Иран объявил о получении первой партии урана, обогащенного до 60%. Примечательно, что этот результат был достигнут на ядерном объекте в Натанзе, на котором 11 апреля произошла авария.

با افتخار اعلام میکنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمه‌شب گذشته ودر شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان وخداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.



این موفقیت رابه مردم شجاع ایران اسلامی تبریک می‌گویم؛ارادۀ ملت ایران #معجزه‌آفرین است وهر توطئه‌ای راخنثی خواهد کرد. — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) April 16, 2021

По предварительным данным, на предприятии произошел взрыв, серьезно повредивший систему электроснабжения, питающую обогатительные центрифуги. Иран официально обвинил в произошедшем Израиль и заявил, что оставляет за собой право на ответный удар, расценивая произошедшее как акт «ядерного терроризма». Предположительно, диверсия была осуществлена усилиями спецслужбы «Моссад».

В течение нескольких последующих дней на предприятии были введены в строй усовершенствованные центрифуги, работу которых обеспечила аварийная система электроснабжения.

IRAN: Tras el sabotaje de su instalación nuclear de Natanz, Irán anunció que construiría 1.000 centrifugadoras más allí y comenzaría a enriquecer uranio hasta un 60% de pureza. https://t.co/ZFQ7c0EWOO — Gonzalo Raffo de Lavalle (@graffol) April 14, 2021

Известно, что главным подозреваемым в исполнении диверсии является 43-летний Реза Карими. По версии Тегерана, мужчина заранее провел подготовительные работы, пронеся на объект взрывное устройство, и покинул страну незадолго до самого взрыва. Сейчас его разыскивают по линии Интерпола.